ФОТО И ВИДЕО ⟩ Десятки тысяч людей и очереди до Рейди-теэ: смотрите, что происходило на концерте Rammstein

Концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавирусных ограничений, но теперь флагман немецкого индустриального рока наконец сможет выступить в столице Эстонии в рамках тура «Europe Stadium Tour 2022».

Ярые поклонники Rammstein заполонили Певческое поле Фото: Erakogu

Rammstein приехал в Эстонию уже в пятый раз, и организаторы подготовили программу мощнее, чем когда-либо. Rammstein удивил новым шоу, световыми эффектами и пиротехникой, которая превзошла по сложности и масштабу все предыдущие концерты немецкой группы.

Rammstein уже можно считать любимой группой эстонского народа, и вы можете быть уверены, что их выступление на Певческом поле станет самым большим и запоминающимся концертом на открытом воздухе лета 2022 года.

Если несколько лет назад они выступали на Певческом поле в рамках летнего фестивального тура, то на этот раз они представили совершенно новое шоу, продолжительностью более двух часов, с большой сценой и высококлассным звуком.

Очередь зрителей тянулась от улицы Ору до Рейди теэ. Концертная площадка также была заполнена людьми.

Очередь на концерт Rammstein. Фото: Erakogu

Читатель Elu24 прислал видео, на котором видно, что кафе вдоль Нарва мнт заполнены людьми. «Здесь происходит много сумасшедших ситуаций», – написал один из читателей.