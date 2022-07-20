ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, по каким ценам предлагают еду и напитки на концерте Rammstein

В среднем блюдо, в которое входит мясо, картофель, салат и соус, на концерте стоит 15 евро.

Среди мясных блюд - разнообразные колбасы, ребрышки, куриное филе, отбивные, колбаски-гриль, куриные крылышки, филе трески, шашлыки и многое другое. В качестве гарнира предлагается выбор картофеля и различных салатов. Пельмени, супы, гамбургеры, луковые кольца, чесночный хлеб и могое другое тоже доступны по приемлемым ценам. Любимое блюдо эстонцев - квашеная капуста - подается на гарнир.

В одном из киосков также продается бутерброд с килькой и бисквитный пирог за 3,5 евро. Также предлагаются сырные паштеты за 6 евро и марципановые суфле за 3 евро. Любители правильного питания могут купить полезный салат за 10 евро.

Из сладких угощений предлагаются мини-блины за 7 евро, вафли за 2 евро, кексы за 5 евро, палочки для торта и разнообразная выпечка. Миска, наполненная арбузом и ягодами, стоит 6 евро.

Средняя цена светлого пива составляет 7 евро, а воды - 3 евро.

Цены на напитки на концерте Rammstein на Певческом поле Фото: Erakogu

На концерте в продаже также футболки для поклонников Rammstein по цене 35 евро.