ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ярые поклонники Rammstein собираются на Певческом поле

Концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавирусных ограничений, но теперь флагман немецкого индустриального рока наконец сможет выступить в столице Эстонии в рамках тура «Europe Stadium Tour 2022».

Rammstein приезжает в Эстонию уже в пятый раз, и организаторы подготовили программу мощнее, чем когда-либо. Rammstein удивит новым шоу, световыми эффектами и пиротехникой, которая превзойдет по сложности и масштабу все предыдущие концерты немецкой группы.

Rammstein уже можно считать любимой группой эстонского народа, и вы можете быть уверены, что их выступление на Певческом поле станет самым большим и запоминающимся концертом на открытом воздухе лета 2022 года.

Если несколько лет назад они выступали на Певческом поле в рамках летнего фестивального тура, то на этот раз они представят совершенно новое шоу, продолжительностью более двух часов, с большой сценой и высококлассным звуком. Зрелищем смогут насладиться около 65 000 посетителей, которые уже заблаговременно расположились за воротами и разогреваются перед концертом.

Читатель Elu24 прислал видео, на котором видно, что кафе вдоль Нарва мнт заполнены людьми.

Немецкая метал-группа Rammstein зарекомендовала себя как высококлассных артистов, которые подходят к музыке как к искусству – их собственному «искусству». Каждый концерт Rammstein – это одновременно мрачный и удивительно сказочный концерт: провокационное театрализованное шоу, наполненное драматизмом и запахом бензина.