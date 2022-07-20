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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ярые поклонники Rammstein собираются на Певческом поле

Александра Юрман Таави Сепп Limon.ee
Ярые поклонники Rammstein собираются на Певческом поле
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Сегодня Rammstein выступит на Таллиннском Певческом поле. Ожидается, что самый большой и запоминающийся концерт этого лета соберет 65 000 гостей. Самые ярые фанаты Rammstein пришли к воротам пораньше, чтобы занять самые лучшие места перед сценой.

Концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавирусных ограничений, но теперь флагман немецкого индустриального рока наконец сможет выступить в столице Эстонии в рамках тура «Europe Stadium Tour 2022».

Rammstein приезжает в Эстонию уже в пятый раз, и организаторы подготовили программу мощнее, чем когда-либо. Rammstein удивит новым шоу, световыми эффектами и пиротехникой, которая превзойдет по сложности и масштабу все предыдущие концерты немецкой группы.

Rammstein уже можно считать любимой группой эстонского народа, и вы можете быть уверены, что их выступление на Певческом поле станет самым большим и запоминающимся концертом на открытом воздухе лета 2022 года.

Если несколько лет назад они выступали на Певческом поле в рамках летнего фестивального тура, то на этот раз они представят совершенно новое шоу, продолжительностью более двух часов, с большой сценой и высококлассным звуком. Зрелищем смогут насладиться около 65 000 посетителей, которые уже заблаговременно расположились за воротами и разогреваются перед концертом.

Читатель Elu24 прислал видео, на котором видно, что кафе вдоль Нарва мнт заполнены людьми.

Немецкая метал-группа Rammstein зарекомендовала себя как высококлассных артистов, которые подходят к музыке как к искусству – их собственному «искусству». Каждый концерт Rammstein – это одновременно мрачный и удивительно сказочный концерт: провокационное театрализованное шоу, наполненное драматизмом и запахом бензина.

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