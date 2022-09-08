Народ со всей Эстонии съезжается в Нарву: что творится в этом приграничном городе?

Конечно, даже в часы-пик в Нарве движение не такое интенсивное, как в эстонской столице, поэтому мы с ветерком доехали до отеля максимум за пять минут, я не успел сесть в такси, как водителю уже поступал следующий заказ. В отеле передо мной в очереди у стойки регистрации было три человека, все они говорили по-эстонски, кроме того, у них было много вопросов о городе.

О том, что в Нарве в четверг вечером с дискуссионной панели Bazar начинается четырехдневный фестиваль Station Narva, в городе кричит абсолютно всё. Больше всего в глаза бросаются афиши данного события и рекламные брошюры, щедро разложенные на столе лаунж-зоны одного из отелей Нарвы.

Портал Limon будет освещать самые значимые мероприятия с 8 по 11 сентября, мы здесь уже в пятый раз, ровно столько лет и проводится Station Narva. Специально для тех, кто еще сомневается, стоит ли ехать в Нарву на выходные, мы выбрали наиболее значимые и важные события в этом году. Для тех, кто еще никогда не бывал на этом празднике, рассказываем: на фестивале не только музыка, но и дискуссионные панели, светские мероприятия, концерты, вкусная еда и вечеринки практически до рассвета.