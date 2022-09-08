«Сегодня здесь пробки как в Таллинне», – такими словами встретил меня таксист на вокзале в Нарве, куда я в обед прибыл экспресс-поездом на культурно-развлекательный фестиваль Station Narva.
Народ со всей Эстонии съезжается в Нарву: что творится в этом приграничном городе?
Конечно, даже в часы-пик в Нарве движение не такое интенсивное, как в эстонской столице, поэтому мы с ветерком доехали до отеля максимум за пять минут, я не успел сесть в такси, как водителю уже поступал следующий заказ. В отеле передо мной в очереди у стойки регистрации было три человека, все они говорили по-эстонски, кроме того, у них было много вопросов о городе.
О том, что в Нарве в четверг вечером с дискуссионной панели Bazar начинается четырехдневный фестиваль Station Narva, в городе кричит абсолютно всё. Больше всего в глаза бросаются афиши данного события и рекламные брошюры, щедро разложенные на столе лаунж-зоны одного из отелей Нарвы.
Портал Limon будет освещать самые значимые мероприятия с 8 по 11 сентября, мы здесь уже в пятый раз, ровно столько лет и проводится Station Narva. Специально для тех, кто еще сомневается, стоит ли ехать в Нарву на выходные, мы выбрали наиболее значимые и важные события в этом году. Для тех, кто еще никогда не бывал на этом празднике, рассказываем: на фестивале не только музыка, но и дискуссионные панели, светские мероприятия, концерты, вкусная еда и вечеринки практически до рассвета.
«Мы решили пригласить в Нарву членов правительства, экспертов и руководителей различных учреждений, чтобы вместе с активистами Ида-Вирумаа помочь созданию единого инфопространства и поговорить о будущем Нарвы», – рассказала министр культуры Пирет Хартман.
«Нам нужен доверительный диалог, чтобы понять, какой должна быть Нарва будущего. Диалог возможен лишь тогда, когда обе стороны в курсе происходящего в регионе. В CМИ и речах правительства много раз говорилось о том, насколько важно присутствие представителей государства в Ида-Вирумаа и Нарве. Настало время перейти от слов к делу и начать вместе с местными жителями поиск решений для здешних проблем».
Открытие фестиваля Station Narva пройдет сегодня, 8 сентября, в 16:00 в Нарвской арт-резиденции по адресу Йоала, 18. Там же в 17:00-19:00 состоится публичное обсуждение BAZAR «Нарва – что это и кто это?»: речь пойдет о насущных проблемах города. В том числе, участники мероприятия постараются ответить на вопрос, стоит ли Нарве пытаться стать похожей на другие города Эстонии и кто должен принимать важные решения о судьбе города и горожан – сами нарвитяне, общественность Эстонии или государственные органы. Беседа в форме группового обсуждения пройдет на русском языке. Модерировать ее будут руководитель BAZAR Валерия Лаврова и журналист нарвской студии ERR Михаил Комашко.
В пятницу, 9 сентября, в творческом инкубаторе OBJEKT (Линда, 2) в 14:00 начнется Бизнес-день. Его основная тема – это сотворчество. На открытии мероприятия министр государственного управления Рийна Сольман отметит предпринимателей и деятелей культуры Нарвы и Ида-Вирумаа, которые внесли весомый вклад в развитие региона. На Бизнес-дне выступят, среди прочих, глава Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула, главный редактор Virumaa Teataja Эва Самолберг-Пальми, предприниматель и политик Хейди Пурга. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
В субботу, 10 сентября, пройдет День вдохновения, на который в Нарву ждут членов правительства, руководителей государственных учреждений, компаний и институтов. Гости города встретятся с местными активистами и общественными деятелями, посетят концерты фестиваля и экскурсии по Кренгольму, так называемой Нарвской Венеции и другим районам города. Цель этого дня – провести время с активными жителями Ида-Вирумаа, чтобы вместе разработать видение будущего Нарвы, где важное место занимает более глубокое укоренение эстонской культуры, повышение уровня жизни нарвитян и рост их чувства уверенности в завтрашнем дне.
В рамках фестиваля Station Narva, который пройдет с 8 по 11 сентября, вас ждет музыкальная программа в Кренгольмском квартале и клубе Ro-Ro, бесплатные концерты на городских сценах, художественная программа, экскурсии и Завтрак по-нарвски. Билеты на фестиваль за 45 евро и билеты на отдельные дни за 25 евро продаются в Piletilevi. Дополнительная информация: stationnarva.ee
Проведение Station Narva поддерживают город Нарва, Министерство культуры, Государственная канцелярия, Фонд интеграции, Капитал культуры, Fortaco, Институт Финляндии, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Британский совет, Туристический кластер Ида-Вирумаа, RTK, StartupEstonia, Coca-Cola HBC Eesti.
Международная деятельность Station Narva, направленная на то, чтобы представить Эстонию как привлекательное место для любителей музыки и культуры, поддерживается средствами Европейского фонда регионального развития.
Информационными партнерами фестиваля являются Postimees Grupp и Põhjarantnik/Северное побережье.