Автор блога «Записки Ауре» родом из Бельгии, он путешествует по миру и меняет страны проживания как перчатки. В надежде найти жену, завести детей и как минимум десять лет прожить в одном месте он приехал в Эстонию. Но его надежды совершенно не оправдались, о чем он написал в своем интернет-дневнике.
Блогер из Бельгии призвал людей никогда не переезжать в Эстонию
Ауре имеет два высших образования – в области политологии и экономики бизнеса. Переезд мужчины в Эстонию состоялся в сентябре 2021 года, а 12 месяцев спустя вышел данный материал, в котором он назвал основные причины, по которым не советует никому брать с него пример.
«У меня было множество причин переехать в Эстонию в сентябре 2021 года. Динамичная экономика, цифровое общество, самая эффективная и прозрачная налоговая система в мире, фабрика стартапов и бесплатный общественный транспорт.
После жизни в семи разных странах я устал и хотел отыскать место, где смогу найти девушку, завести детей и остаться по крайней мере на десять лет.
В Эстонии также лучшее основное и среднее образование в Европе, отличная спортивная и культурная инфраструктура для детей и множество спа-центров. В столице (Таллинне) безопасно.
Не говорите больше, я переезжаю! И я переехал. Год спустя картина оказалась гораздо мрачнее, чем ожидал. Вот почему.
1. Никакой культурной близости
Я хотел назвать этот раздел «Люди ужасны», но правда в том, что они просто другие – слишком другие. Я из Бельгии, где вежливость имеет первостепенное значение. Эстонцы не говорят «привет», «пока», «спасибо» или «пожалуйста». Они вообще мало что говорят. Спустя год после переезда у меня нет ни одного эстонского друга.
Найти кафе, сидя в котором поработать – та еще задача. Официанты злобно смотрят на тебя, если ты входишь.
Купить здесь что-либо – та еще морока. Я отправил электронные письма десяткам компаний, в которых в основном говорилось: "Просто возьмите мои деньги". Большинство не ответили. А те немногие, которые ответили, сказали: "Мы этого не делаем" или "У нас больше нет того, что вы хотите".
Однажды ночью я почувствовал, что мое сердце как-то странно бьется, а поскольку все вокруг болели миокардитом, я лег в больницу. Было уже поздно, 11 часов вечера. Когда я попросил медсестру сделать электрокардиограмму, она посмотрела на меня, набрала воздуха в щеки и громко вздохнула.
Затем она сказала, чтобы я подождал, пока врач прочитает мои результаты. Через 2 часа, в 02 часа 00 минут (поздно ночью), я пошел спросить, где врач. "До 8:00 врача не будет", – сказали мне.
Люди не улыбаются, не смеются и не разговаривают. И когда есть что-то важное, что вы должны знать, они вам не говорят. Одиночество, которое я испытал здесь, не похоже на то, которое я чувствовал где-либо еще.
2. Всё очень дорого
Годовая инфляция в Эстонии составила 25,02 процента. Месячная инфляция составила 2,1 процента. Нет, это не ошибка. Месячная инфляция была настолько высокой, насколько должна быть инфляция за год. Это официальные цифры, поэтому реальные числа, без сомнения, выше.
Комната, которую я снял в январе 2021 года, стоила 475 евро. Потом владелец сказал мне, что они должны поднять цену до 750 евро. Поэтому я уехал.
Говяжье филе из Эстонии обойдется вам в 40 евро за килограмм (дороже, чем в Швейцарии). Не будем даже говорить о цене на электроэнергию.
В квартире я живу не один, здесь раньше были фиксированные цены на электроэнергию. Несколько дней назад они объявили, что с ноября такие цены перестанут действовать. Я живу в апартаментах площадью 21 квадратный метр... с соседом по комнате. Каждый из нас платит по 500 евро в месяц. Этой зимой счет, скорее всего, достигнет 650 евро.
Моя комната – 6 квадратных метров. Я живу за городом. В городе, где люди зарабатывают в среднем 1300 евро после уплаты налогов. Я понятия не имею, как они это делают.
3. Зима
Чтобы понять, что такое эстонская зима, нужно ее пережить. Если в целом эстонцы не слишком разговорчивы и дружелюбны, то зимой они еще менее разговорчивы. Улицы пустынны. Никто не хочет с вами разговаривать.
4 или 5 часов дневного солнечного света едва достигают города из-за огромного слоя облаков. В ноябре дождь идет каждый день. В декабре идет снег. Температура опускается в лучшем случае до -10 градусов.
Прошлой зимой у меня замерзла борода. В общем, мест, куда можно пойти, не так много. Но зимой даже не хочется выходить из дома.
4. Вас не очень хорошо воспринимают
В Эстонии есть два типа людей. Эстонцы и остальные (и этнические русские, но я бы не хотел говорить об этом здесь). Если вы относитесь к остальным, к вам будут относиться довольно холодно. И это еще настолько тепло, насколько это возможно.
Я помню, как читал статью одного азиата, живущего в Дубае. Этот человек писал, что "в Дубае на вас никогда не будут серьезно смотреть, если вы не белый или не из ОАЭ". Именно так я чувствую себя в Эстонии. Возможно, это потому, что они все ростом 1,90 м, а я 1,70, и трудно воспринимать всерьез невысоких людей.
Может быть. В любом случае, из-за этого очень трудно найти себе девушку. Я познакомился со многими девушками из приложения Tinder. Большинство отменяли свидания.
5. Все уезжают
За год я познакомился со многими людьми. Единственное, что связывает людей с Эстонией, – это их работа или их девушка (я не видел ни одной девушки, переехавшей в Эстонию, почти всегда это парни). Когда люди теряют работу (или девушку), они просто уезжают.
Три года. Это самый долгий срок, на который люди остаются в Эстонии. Поскольку все твои друзья – иностранцы, половину времени ты занят прощанием, а вторую половину – поиском новых друзей. Стабильная социальная жизнь – это роскошь, которую вы вряд ли сможете себе позволить.
6. На краю света
Мне нужно было купить микрофон для моего подкаста. Цена на Amazon: 70 евро. Цена в магазине: 130 евро (за тот же микрофон!). Я купил на Amazon и заплатил двадцать евро за доставку. Не так-то просто купить что-либо в интернете. Максимум, что можно найти, это Aliexpress.
Улететь тоже никуда нельзя. Я собираюсь в Лиссабон в ноябре. Мне придется лететь туда с тремя пересадками. Прямых рейсов нет. Когда я лечу в Бельгию, мне приходится лететь из Риги (5 часов езды на автобусе) или Хельсинки (5 часов езды на пароме и на поезде).
В заключение
Аспект социальной жизни (или ее отсутствие), безусловно, является самым сложным. Я заметил, что когда экспаты куда-то едут, они быстро адаптируются к местному настроению и обычаям. Неважно, откуда вы родом, в Испании все веселятся. Неважно, откуда вы родом, в Эстонии с вами никто не разговаривает. Здесь нет исключений.
Мне действительно пришлось найти самые социальные культуры в мире, чтобы иметь хоть какое-то подобие социальной жизни. Мои друзья из Турции, Туниса, Италии, Пакистана, Азербайджана, Чили. И это всё.
Прежде чем написать это, я поговорил с десятками людей, и все согласились со мной. Трижды подумайте, если вы соберетесь куда-то переехать. Я занимаюсь этим уже почти десять лет. В другой стране трава редко бывает зеленее. Разве что в Испании», – написал Ауре.