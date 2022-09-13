Блогер из Бельгии призвал людей никогда не переезжать в Эстонию

Говяжье филе из Эстонии обойдется вам в 40 евро за килограмм (дороже, чем в Швейцарии). Не будем даже говорить о цене на электроэнергию.

В квартире я живу не один, здесь раньше были фиксированные цены на электроэнергию. Несколько дней назад они объявили, что с ноября такие цены перестанут действовать. Я живу в апартаментах площадью 21 квадратный метр... с соседом по комнате. Каждый из нас платит по 500 евро в месяц. Этой зимой счет, скорее всего, достигнет 650 евро.

Моя комната – 6 квадратных метров. Я живу за городом. В городе, где люди зарабатывают в среднем 1300 евро после уплаты налогов. Я понятия не имею, как они это делают.

3. Зима

Чтобы понять, что такое эстонская зима, нужно ее пережить. Если в целом эстонцы не слишком разговорчивы и дружелюбны, то зимой они еще менее разговорчивы. Улицы пустынны. Никто не хочет с вами разговаривать.

4 или 5 часов дневного солнечного света едва достигают города из-за огромного слоя облаков. В ноябре дождь идет каждый день. В декабре идет снег. Температура опускается в лучшем случае до -10 градусов.

Прошлой зимой у меня замерзла борода. В общем, мест, куда можно пойти, не так много. Но зимой даже не хочется выходить из дома.

4. Вас не очень хорошо воспринимают