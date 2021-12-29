ТОП-20: узнайте, какие статьи вы больше всего читали на портале Limon.ee в 2021 году!

Этот год был ярким и запоминающимся для редакции портала Limon.ee и наших читателей. Смотрите, какие новости читали сотни тысяч людей в Эстонии и за ее пределами в 2021 году!

С 17 по 23 мая портал Limon.ee был в Нидерландах, где следил за грандиозным песенным конкурсом Европы! Мы вели блог и комментировали выступления. Победила Италия, группа Måneskin с песней Zitti e buoni.

Måneskin ФОТО: SANDER KONING / POOL/EPA

Нам рассказала об этом бизнес-леди, чей бутик находится в торговом центре Rocca al Mare. По ее словам, мужчина, который вошел в торговый центр, был без маски, и полицейские, стоящие на дверях, остановили его. Мужчина, как можно предположить, отказался надеть маску, хотя центр предлагает маски бесплатно, и стражи порядка надели на него наручники и повалили на пол.

Потеря невинности, презерватив с рельефом, сексуальные игрушки, весь день в постели... Что еще?

Автомобиль из снега получился довольно-таки реалистичным и его легко можно спутать с настоящей патрульной машиной. Мы полагаем, что данная инсталляция заставила «сжать булки» некоторых приближавшихся водителей.

Снежная скульптура Politsei auto ФОТО: скриншот Facebook

Государственный портал информации о ситуации с коронавирусом в Эстонии Kriis.ee сообщил, что начиная с 21 июня 2021 года в страну смогут въезжать лица из всех третьих стран в туристических целях.

Большое внимание в соцсетях привлекла девушка, автомобиль которой отличался особым внешним видом. Однако полиция не одобрила такой «тюнинг».

ФОТО: Kuvatõmmis

Русские артисты и творческие коллективы Эстонии удивляли нас в 2021 году своими музыкальными произведениями и видеоклипами. Смотрите, кто какие песни и клипы нам присылал!

На кухне однокомнатной квартиры в Ласнамяэ развернулось кондитерское производство. Соседей сводит с ума аромат свежей выпечки: здесь готовится печенье «орешки». Да-да, с тем самым вкусом из детства! Здесь же выпечка обретает милую упаковку с белкой на логотипе и отсюда разъезжается по всей Эстонии.

Светлана Боева и ее орешки ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Эта жуткая история произошла 9-10 сентября 2001 года в Пярну и его окрестностях. В результате массового отравления изготовленным из метанола самогоном погибли 68 человек, 40 человек стали инвалидами II степени (потеряв зрение и/или пережив острое поражение мозга и нервной системы), еще три человека – инвалидами I степени.

Начиная с 16 февраля 2021 года SYNLAB начал проводить тестирование на коронавирус по новой методике. Теперь на наличие вируса анализируют образец, полученный с помощью жидкости для полоскания горла.

Автор канала «Будни путешественника» рассказывает историю о том, как его приятель переехал в Таллинн и довольно скоро пожалел об этом, собрал вещички и вернулся обратно в Россию. Рассказываем подробности.

25 ноября 2004 года в 03:22 в Таллинне прогремел взрыв по адресу Ыйсмяэ-теэ, 23, неподалеку от магазина «Нурменуку». Той ночью в столичном районе Вяйке-Ыйсмяэ мужчина взорвал полицейскую машину, в результате чего погибла сотрудница полиции, еще несколько стражей порядка получили ранения.

В популярном приложении TikTok все больше и больше приехавших с Украины в нашу страну делятся короткими видеороликами, где рассказывают о своей новой жизни в Эстонии. Смотрите!

В связи с дистанционным обучением муниципалитеты начали раздачу продуктовых наборов, чтобы дети не остались без школьных обедов, находясь дома. Мы собрали фотографии читателей, на которых видно содержание продуктовых пакетов, полученных детьми из эстонских школ. Получают ли ученики русских школ такие же пакеты?

Продуктовый пакет Таллиннской Художественной гимназии. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Знаменитая во всем мире актриса Дженнифер Энистон опубликовала в истории Инстаграм фотографии женщин-президентов и премьер-министров со всего мира.

Ощущение онемения рук (чаще всего это происходит в ночное время суток), а также сопутствующие симптомы - покалывание пальцев, ощущение ползанья мурашек, снижение силы часто бывает и в молодом возрасте.

28 ноября 2021 года в Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский.

Эстонский политик Имре Соояэр объявил 30 октября 2021 года, что у него коронавирус. В первую субботу ноября он написал в социальных сетях, что его здоровье начало ухудшаться в начале недели, а ночи стали просто невыносимыми из-за мучений. В итоге Имре попал в Восточно-Таллиннскую центральную больницу с осложнением, вызванным коронавирусом. Соояэр также описал ситуацию в коронавирусном отделении больницы, которая, по его мнению, реально удручающая.

Имре Соояэр ФОТО: Sander Ilvest

Филат Андреев раньше был Анастасией Андреевой. Но Настя никогда не чувствовала себя девочкой: она хотела быть мальчиком и данное ей от рождения тело ее не устраивало. Сейчас Филату 25 лет, уже полтора года он проходит гормональную терапию, чтобы его тело становилось все более мужским. Казалось бы, вот оно, счастье, но нет. Проблема с документами осталась: паспорт на имя Анастасии совсем не вяжется с обликом возмужавшего Филата.

Вот такой милой девочкой раньше был Филат Андреев ФОТО: личный архив