Житель Петербурга переехал в Таллинн и больше не может: не город, а деревня, где всё очень дорого!

Меня зовут Андрей, и сегодня я хотел бы вам рассказать историю моего приятеля Алексея, который два года назад уехал в Эстонию на ПМЖ. Алексей восемь лет проработал на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. За его заслуги, ему предложили работу на таком же заводе в Таллинне, в Эстонии.

Алексей тогда, долго не думая, согласился, ведь на заводе в Таллинне ему предложили гораздо более высокую зарплату. И вот, он без проблем перебрался в Эстонию, но очень быстро разочаровался в этой стране.

Теперь Алексей даже раздумывает над тем, чтобы вернуться в Россию. Я поговорил с ним о том, что его не устроило в жизни в Эстонии, и вот, что он мне рассказал:

«Главный минус Таллинна и всей Эстонии - здесь все невероятно дорого. Когда я перевожу евро в рубли, то просто глазам поверить не могу, как обычные продукты могут столько стоить.

Зарплата у меня здесь выше, чем в Санкт-Петербурге, но позволить я могу себе гораздо меньше. Все продукты здесь минимум в два раза дороже, чем в Питере. А поход в ресторан встает в конкретную копеечку.

Хорошо, я свою квартиру в Санкт-Петербурге сдаю в аренду, а то не знаю, как бы я жил здесь. При том, что по меркам Эстонии моя зарплата еще считается высокой. Как тогда тут живут люди с более низкой зарплатой?

Также после жизни в Санкт-Петербурге Таллинн мне напоминает какую-то деревню. Это маленький город, который можно обойти пешком. Здесь мало ресторанов, мало развлечений, а сейчас еще и всё закрыто. Жизнь в Таллине невероятно скучная.

Ну и еще к минусам я бы отнес климат. Кто-то может подумать, что раз Таллинн находится в 300 км от Питера, то и климат здесь такой же, но это не так. Говорят, что в Питере за год бывает пять солнечных дней, так вот в Таллинне от силы два! Здесь постоянно пасмурно, так еще и дует холодный балтийский ветер, от чего погода кажется холоднее, чем в Санкт-Петербурге».