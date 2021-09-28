КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Трагедия в Ыйсмяэ: преступник взорвал себя вместе с женщиной-полицейским

25 ноября 2004 года в 03:22 в Таллинне прогремел взрыв по адресу Ыйсмяэ теэ, 23, неподалеку от магазина «Нурменуку».

Той ночью в столичном районе Вяйке-Ыйсмяэ мужчина взорвал полицейскую машину, в результате чего погибла сотрудница полиции, еще несколько стражей порядка получили ранения.

Взрыв произошел глубокой ночью, в 3:22. Мужчина, тело которого было обмотано взрывчаткой, захватил полицейскую машину, в которой находилась констебль кинологической службы подразделения быстрого реагирования отдела охраны правопорядка Пыхьяской префектуры полиции Эстонии Юлия Горбачева.

Роберт Антропов ФОТО: Elmo Riig

Бывший в то время генеральным директором полиции Роберт Антропов сообщил тогда, что полиция получила сообщение о том, что неподалеку от магазина «Нурменуку» ходит человек с бомбой. Как утверждалось, в подъезде одного из домов возникла ссора между знакомыми мужчиной и женщиной, в ходе которой мужчина угрожал ее убить. Полицию вызвала сама потерпевшая в 2:48 к дому номер 43 по Ыйсямяэ теэ, сообщив об угрозах и самовольно вторгшемся в ее квартиру мужчины. Как выяснилиь позже, злоумышленником оказался Евгений Ивашкевич 1954-го года рождения (50).

Когда первый патруль прибыл по вызову на место и полицейские поднялись на четвертый этаж, им навстречу выбежала женщина, а вслед за ней тот самый мужчина, на котором якобы находилась взрывчатка. Полицейские заперли мужчину в квартире, но поскольку женщина сообщила, что в квартире находится еще один мужчина, то были вынуждены открыть дверь. Вместо невинной жертвы из квартиры вышел преступник, обмотанный взрывчаткой. Вместе с полицейским они стали спускаться по лестнице вниз, но в какой-то момент Евгений Ивашкевич бросился бежать. Страж порядка устремился за ним, но преступнику удалось скрыться в темноте.

Тем временем женщина-полицейский вызвала на помощь был второй патруль, сообщив, что у преступника взрывчатка. Именно вторая патрульная машина преградила путь Евгению. В остановившейся на углу дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 23 машине, находились кинолог Юлия Горбачева и еще один полицейский. Пока полицейские пытались разглядеть преступника в темноте, неожиданно возникший возле полицейской машины Евгений открыл дверь и запрыгнул внутрь микроавтобуса. Он схватил Юлию за шею и крикнул: «Поехали или взлетим!»

В этот момент на место подъехал первый патруль и дорожные полицейские, которые попытались вытащить его из машины. Напарник Горбачевой понимая, что мужчину так просто вытащить из машины не удается, выскочил из-за руля и подошел к ней с другой стороны. Евгений Ивашкевич, осознав, что у него нет другого выхода, взорвал себя.

В результате погибла как женщина, так и сам злоумышленник. Также погибла полицейская служебная собака. Трое сотрудников полиции, находившихся около полицейской машины, получили тяжелые ранения и были доставлены больницу.

Место происшествия. Ыйсмяэ теэ, 23 ФОТО: Liis Treimann

Место происшествия. Ыйсмяэ теэ, 23 ФОТО: Liis Treimann

Юлия Горбачева скончалась по пути в больницу. Напарник Юлии Райго получил очень тяжелые повреждения, месяц он провел в коме. Спустя 12 лет он вспоминал, что тогда его спас только бронежилет, иначе взрывная волна проломила бы ему грудную клетку. Из-за тяжкого вреда здоровью ему была назначена 100-процентная нетрудоспособность. Один глаз полицейского стал видеть лишь на 20 процентов, слышать он может только одним ухом и только со слуховым аппаратом.

Место происшествия. Ыйсмяэ теэ, 23 ФОТО: Liis Treimann

Нынешний руководитель Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер говорит, что тогда он отправился на место в качестве переговорщика, но, к сожалению, до переговоров дело не дошло.

Юлия Горбачева родилась 21 июня 1974 года в Таллине. В 1991 году окончила Таллинскую 40-ю среднюю школу, в 2001 году – Эстонский сельскохозяйственный университет по специальности ветеринария. В 1992-1993 годах Юлия Горбачева работала в собачьем питомнике Департамента полиции Эстонской Республики, а в 1997-2004 годах продавцом в магазине товаров для домашних животных. После восстановления независимости Эстонии Юлия Горбачева стала первой женщиной-полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Юлия Горбачева и служебная собака Брайан ФОТО: Postimees.ee



