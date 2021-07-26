Женщина на BMW со знаками ДПС разозлила эстонских полицейских: ей грозит большой штраф или арест

Недавно только что прибывший в Эстонию BMW 525D привлек большое внимание в сети TikTok. Хозяин придал дизельному автомобилю особенный вид: на белом автомобиле красуются наклейки, которые делают его очень похожим на машины ДПС.

К сожалению, эстонская полиция не оценила такой внешний вид авто. Так, на прошлых выходных несколько очевидцев засняли, как патруль остановил уже знаменитый BMW.

Суровое наказание

Полиция также подтвердила случившееся. «Ночью 24 июля около 01:00 в Мустамяэ на Мустамяэ-теэ патруль остановил автомобиль BMW, напоминающий иностранный автомобиль Дорожно-патрульной службы, которым управляла 23-летняя женщина, гражданка Эстонской Республики», - уточнил пресс-секретарь Кристьян Лукк.

По закону цветовые схемы автомобилей служб безопасности не могут использоваться частными лицами на своих автомобилях, это относится не только к цветовым схемам эстонской полиции, спасателей или машин скорой помощи.

Требование распространяется также на особенности автомобилей служб экстренной помощи из других стран,

- уточнил Лукк.

«Таким образом, в отношении инцидента было возбуждено дело о проступке в соответствии с параграфом §426 Уголовного кодекса, который касается незаконного использования маркировки автомобилей экстренной помощи», - добавил он. Пресс-секретарь Андра Юндас уточнила, что согласно этому разделу может быть наложен штраф до 1200 евро или даже задержание.



