Женщина на BMW со знаками ДПС разозлила эстонских полицейских: ей грозит большой штраф или арест

Недавно только что прибывший в Эстонию BMW 525D привлек большое внимание в сети TikTok. Хозяин придал дизельному автомобилю особенный вид: на белом автомобиле красуются наклейки, которые делают его очень похожим на машины ДПС.
К сожалению, эстонская полиция не оценила такой внешний вид авто. Так, на прошлых выходных несколько очевидцев засняли, как патруль остановил уже знаменитый BMW.
Полиция также подтвердила случившееся. «Ночью 24 июля около 01:00 в Мустамяэ на Мустамяэ-теэ патруль остановил автомобиль BMW, напоминающий иностранный автомобиль Дорожно-патрульной службы, которым управляла 23-летняя женщина, гражданка Эстонской Республики», - уточнил пресс-секретарь Кристьян Лукк.
По закону цветовые схемы автомобилей служб безопасности не могут использоваться частными лицами на своих автомобилях, это относится не только к цветовым схемам эстонской полиции, спасателей или машин скорой помощи.
Требование распространяется также на особенности автомобилей служб экстренной помощи из других стран,
«Таким образом, в отношении инцидента было возбуждено дело о проступке в соответствии с параграфом §426 Уголовного кодекса, который касается незаконного использования маркировки автомобилей экстренной помощи», - добавил он. Пресс-секретарь Андра Юндас уточнила, что согласно этому разделу может быть наложен штраф до 1200 евро или даже задержание.
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