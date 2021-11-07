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Заболевший короной эстонский политик рассказал, почему его русские товарищи по палате не хотят вакцинироваться: Путин не отдавал приказа

Эстонский политик Имре Соояэр объявил 30 октября, что у него коронавирус. В первую субботу ноября он написал в социальных сетях, что его здоровье начало ухудшаться в начале недели, а ночи стали просто невыносимыми из-за мучений. В итоге Имре попал в Восточно-Таллиннскую центральную больницу с осложнением, вызванным коронавирусом. Соояэр также описал ситуацию в коронавирусном отделении больницы, которая, по его мнению, реально удручающая, пишет Elu24.

«В понедельник утром мне казалось, что я уже здоров, и могу сразу же начать петь и танцевать. Я был очень счастлив, что решил выставить за дверь своего партнера, с которым жил некоторое время. Я искренне поблагодарил его и пожелал ему всего наилучшего, - пишет Имре. - Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И уже в ночь на понедельник я почувствовал себя хуже. Я не ожидал такого поворота событий, потому что обоняние начало восстанавливаться, и мне действительно показалось, что вирус ушел. Но что-то было все равно не так, это что-то как будто дремало в моем организме и вот проснулось, и мне стало трудно дышать, начались спазмы в легких».

Политик признал, что та ночь превратилась в агонию. "Это было из-за сильного спазматического кашля, который просто выворачивал мои внутренности. Среди ночи я внезапно вспотел, потом быстро поднялась температура. Утром вроде стало получше, но на следующую ночь вновь я пережил такие же муки, а боль в груди была просто невыносимой, что я вызвал скорую помощь», - описывает Имре свое состояние.

В больнице выяснилось, что у Соояэра коронавирусная пневмония и 30-процентное повреждение легких. Имре находится в группе риска, поскольку имеет генетическое аутоиммунное заболевание, поэтому переносит коронавирус гораздо тяжелее.

Политик очень хорошо отозвался о работе врачей и медсестер коронавирусного отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы, которые, по словам Соояэра, были высокими профессионалами и очень опытными работниками. «В то же время та обстановка, в которой находятся пациенты, стонут и кричат, удручает. Но врачи этого отделения действительно работают на пределе человеческих возможностей».

Сейчас Имре чувствует себя гораздо лучше, но находится еще в больнице, так как полное выздоровление требует времени.

Имре подробно описал увиденное в коронавирусном отделении больницы. «Меня переводили из одной палаты в другую, потому что из-за увеличивающегося потока пациентов создаются палаты интенсивного лечения. Но, судя по словам медсестер, врачей и товарищей по палате, ситуация в больнице удручающая и катится по наклонной. Большинство пациентов вокруг меня и в палатах интенсивной терапии были не вакцинированы. Именно им врачи и медсестры отдают больше всего заботы и энергии, да и затраты на лечение невакцинированных высоки, а все остальные пациенты, нуждающиеся в помощи из-за других заболеваний, вынуждены ждать, когда же до них дойдет очередь».

«Мои новые товарищи по палате - русские по национальности, и они все не были вакцинированы, как в предыдущей палате, из которой меня перевели», - говорит Имре, отмечая, что все пациенты очень классные. Как добавил политик, большинство пациентов коронавирусного отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы - пожилые люди.

"Я спросил, почему они не хотят вакцинироваться. И внятного ответа не получил. Они пожимают друг другу руки, ведут себя так, как будто ничего страшного не происходит. Они сидят дома, смотрят русскоязычные телевизионные каналы. «Путин не отдавал приказа вакцинироваться», - передает Соояэр мнение болеющих коронавирусом русских..

В своем длинном посте в социальных сетях политик акцинтировал, что он сам является ярым противником обязательной вакцинации. «Пусть каждый сам решает, что ему делать со своим телом. Но имейте в виду, чего можно ожидать и сколько страданий это причинит другим, если число заболевших короной будет увеличиваться, а рост вируса парализует общество в целом. Пока нет препаратов быстрого действия, значит, альтернативы вакцинации просто нет», - считает Имре Соояэр.

Полностью рассказ Соояэра о своем пребывании в больнице можно прочить ЗДЕСЬ.

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