С сегодняшнего дня в Эстонии можно сдать совершенно новый тест на COVID-19

Изначально такое тестирование будет доступно только детям, чтобы сделать его более удобным для них. В лаборатории процесс не изменится – РНК (рибонуклеиновая кислота) коронавируса определяется из жидкости точно таким же методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), что и в образце из носоглотки.

Образцы жидкости смогут сдавать дети до 18 лет в пунктах тестирования SYNLAB. По прибытии на тестирование ребенку предоставляется выбор: желает ли он сдать образец из носоглотки как обычно и в соответствии с рекомендациями ВОЗ, или раствор для полоскания горла. Хотя стоимость необходимых принадлежностей для нового метода выше, цена самого анализа останется такой же, как и для пробы из носоглотки.

Для правильного забора жидкости процедуру можно будет выполнять только в пункте тестирования под руководством медика. Чтобы сдать образец, пациент получает 10 миллилитров физиологического раствора (хлорида натрия), которым необходимо прополоскать горло (важно понимать, что это не жидкость для полоскания рта). Медик забирает часть жидкости из стаканчика в специальную вакуумную пробирку, маркирует ее и отправляет в лабораторию для анализа с использованием того же метода ПЦР. Результаты анализа поступают, как и в случае пробы из носоглотки, в течение 24-48 часов на портал здоровья digilugu.ee. Сертификаты для поездок также могут быть выданы на основании пробы взятой таким способом.

Руководитель SYNLAB в Эстонии Карин Калликорм: «Сначала мы предложим новую услугу для детей в возрасте до 18 лет, чтобы сделать тестирование более приятным и удобным. Важно подчеркнуть, что в настоящее время дети не смогут сдавать анализ при помощи полоскания горла на пограничных пунктах, так как эта процедура занимает немного больше времени и продлит время ожидания для всех остальных».

Чтобы подготовить детей Калликорм рекомендует родителям заранее попробовать полоскать горло с детьми водопроводной водой в домашних условиях. Таким образом, дети лучше будут знать, что их ждет впереди.



