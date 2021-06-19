С понедельника Эстония откроет границу для российских туристов, но при одном условии

В число третьих стран, как известно, входит также и Российская Федерация. Для въезда в Эстонию у прибывающего лица должен быть пройден полный курс вакцинации против коронавируса, а также отсутствовать симпомы заболевания.

С 21 июня вакцинированные люди из всех третьих стран смогут поехать в Эстонию. Необходимо проверить, нужна ли человеку виза. Вакцинированные люди также не подпадают под ограничение свободы передвижения.

На основании Приложения 1 Рекомендации Совета Европейского союза о временном ограничении путешествий без экстренной необходимости и о возможной отмене ограничения можно въезжать в Эстонию из следующих третьих стран: Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Северной Македонии, Сербии, США, Руанды, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Обязательство 10-дневное ограничение свободы передвижения действует в отношении стран, где показатель распространения вируса выше 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. В период с 21 по 27 июня ограничения на передвижение не применяются по прибытии ни одной из стран, перечисленных в Приложении 1.

При въезде из стран, не перечисленных в списке (Российской Федерации нет в этом списке – прим. ред.) Приложения 1 Рекомендации Совета Европейского союза, 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кому разрешен въезд в Эстонию. Ограничение свободы передвижения можно сократить двумя тестами. Если граждане этих стран, имеющие законное основание для пребывания в Эстонии, неоднократно пересекают государственную границу, они должны пройти оба теста в Эстонии.

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Требования 10-дневного ограничения свободы передвижения и тестирования на COVID-19 не применяются в отношении лиц (прибывающих из Европы и из-за пределов Европы), которые:

(1) переболели COVID-19, и с момента, когда врач признал их здоровыми, не прошло одного года;

(2) прошли вакцинацию от COVID-19, и со дня ее завершения не прошло более одного года;