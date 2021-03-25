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СМОТРИ И СРАВНИ ⟩ Фото продуктовых наборов учеников эстонских школ. А ученикам русских школ Эстонии высылают такой же сухой паек?

Продуктовый пакет тартуской школы Кивилинна. ФОТО: Lugeja pilt

В связи с дистанционным обучением муниципалитеты начали раздачу продуктовых наборов, чтобы дети не остались без школьных обедов, находясь дома. Портал Elu24 собрал фотографии читателей, на которых видно содержание продуктовых пакетов, полученных детьми из эстонских школ. Получают ли ученики русских школ такие же пакеты?

Заказ и сборка продуктовых пакетов было сложной задачей, потому что поставщики и производители не были готовы к такому резкому увеличению спроса. Каждая школа самостоятельно несет ответственность за сбор и упаковку продуктов.

«Если поставщик провизии готовит для всех в школе, очевидно, что получается лучше и больше горячей еды, чем при покупке продуктов напрямую», - комментирует заместитель мэра Раквере Лайла Талуник, которая принимает участие в приготовлении продуктовых наборов в своем городе. Она также поделилась фотографией продуктового набора своего ребенка (смотрите ниже). Например, в Раквере исходят из того, чтобы в наборе были компоненты, из которых можно приготовить горячую пищу.

«Также у нас поставщик добавил в продуктовый набор несколько рецептов. А еще мы стараемся соблюдать праздничные дни календаря. Например, мы попросили положить небольшое яйцо-сюрприз и творожную пасту, так как продуктовый набор выпадает на неделю Страстной пятницы. На Рождество было что-то рождественское, а в прошлогодний День защиты детей мы порадовали детей шоколадом», - добавляет Талуник.

Например, в продуктовом пакете школы Ляэне-Харьюского края есть сепик, печенье, сосиски, сыр, ветчина и девять яиц (куда же пропало десятое яйцо?). На снимке отсутствует йогурт, который ребенок успел съесть до момента съёмки фотографом.

А вот продуктовый набор ребенка, посещающего таллиннскую школу в Нымме, немного богаче, так как включает фрукты и овощи. Есть также сыр, сосиски, йогурт без добавок, плавленый сыр, рис, хлопья на завтрак, яйцо, печенье и сепик.

А Вадим Белобровцев - вице-мэр Таллинна - отметил, что теперь продуктовый набор для детей столичных школ будет рассчитан на восемь школьных обедов вместо пяти.

❗️Продуктовые наборы для столичных школьников стали больше и разнообразнее. Ситуация вокруг коронавируса в стране...

Posted by Vadim Belobrovtsev on Thursday, March 25, 2021

Вы можете решить, содержит ли продуктовый набор сбалансированную и полезную пищу, необходимую растущему организму, посмотрев и сравнив картинки ниже.

Вы также сможете прислать фото своих продуктовых наборов через форму в конце статьи

Продуктовый пакет для гимназии Эльва. ФОТО:
Продуктовый пакет тартуской школы Kõrveküla. ФОТО:
Продуктовый пакет школы самоуправления Саку. ФОТО:
Основная школа Кивимяэ в Нымме, Таллинн. ФОТО:
Продуктовый пакет от школы Выру Крейцвальди. Этот набор рассчитан на одного ребенка на две недели. ФОТО:
Недельный продуктовый пакет основной школы Валги (1 литр молока, сыр, котлеты, яйцо, джем и 3 банана). ФОТО:
 Продуктовый набор школы Ярвекюла. ФОТО:
Набор питания Ракверской школы на десять дней. Это фото прислала заместитель мэра Раквере Лайла Талуник. ФОТО:
Продовольственный набор школы муниципалитета Саку на две недели. ФОТО:
Продовольственный набор Кадринской средней школы. Это пакет на весь март. ФОТО:
Продовольственный пакет для двоих детей основной школы Пюхаярве на две недели. ФОТО:
Продуктовый набор школы в Хаапсалу. ФОТО:
Продуктовый набор в Тарту. Читатель не уверен, но думает, что это двухнедельный набор. ФОТО:
На фото показан продуктовый набор для двоих детей, которые ходят в школу в Мустамяэ, Таллинн. ФОТО:
Пакет школьного питания Tartu Kivilinna. ФОТО:
Пакет школьного питания Rapla Vesiroosi. ФОТО:
Пакет школьного питания самоуправления Сааре. ФОТО:
Продовольственный набор для ребенка, посещающего школу в Нымме, Таллинн. ФОТО:

Дорогие читатели, присылайте нам фото продуктового пакета вашего ребенка на адрес info@limon.ee или загрузите фото через форму ниже. Также укажите, в какую школу ходит ребенок.

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