СМОТРИ И СРАВНИ ⟩ Фото продуктовых наборов учеников эстонских школ. А ученикам русских школ Эстонии высылают такой же сухой паек?

Заказ и сборка продуктовых пакетов было сложной задачей, потому что поставщики и производители не были готовы к такому резкому увеличению спроса. Каждая школа самостоятельно несет ответственность за сбор и упаковку продуктов.

«Если поставщик провизии готовит для всех в школе, очевидно, что получается лучше и больше горячей еды, чем при покупке продуктов напрямую», - комментирует заместитель мэра Раквере Лайла Талуник, которая принимает участие в приготовлении продуктовых наборов в своем городе. Она также поделилась фотографией продуктового набора своего ребенка (смотрите ниже). Например, в Раквере исходят из того, чтобы в наборе были компоненты, из которых можно приготовить горячую пищу.

«Также у нас поставщик добавил в продуктовый набор несколько рецептов. А еще мы стараемся соблюдать праздничные дни календаря. Например, мы попросили положить небольшое яйцо-сюрприз и творожную пасту, так как продуктовый набор выпадает на неделю Страстной пятницы. На Рождество было что-то рождественское, а в прошлогодний День защиты детей мы порадовали детей шоколадом», - добавляет Талуник.

Например, в продуктовом пакете школы Ляэне-Харьюского края есть сепик, печенье, сосиски, сыр, ветчина и девять яиц (куда же пропало десятое яйцо?). На снимке отсутствует йогурт, который ребенок успел съесть до момента съёмки фотографом.

А вот продуктовый набор ребенка, посещающего таллиннскую школу в Нымме, немного богаче, так как включает фрукты и овощи. Есть также сыр, сосиски, йогурт без добавок, плавленый сыр, рис, хлопья на завтрак, яйцо, печенье и сепик.

А Вадим Белобровцев - вице-мэр Таллинна - отметил, что теперь продуктовый набор для детей столичных школ будет рассчитан на восемь школьных обедов вместо пяти.

❗️Продуктовые наборы для столичных школьников стали больше и разнообразнее. Ситуация вокруг коронавируса в стране... Posted by Vadim Belobrovtsev on Thursday, March 25, 2021

Вы можете решить, содержит ли продуктовый набор сбалансированную и полезную пищу, необходимую растущему организму, посмотрев и сравнив картинки ниже.

Вы также сможете прислать фото своих продуктовых наборов через форму в конце статьи

Продуктовый пакет для гимназии Эльва. ФОТО:

Продуктовый пакет тартуской школы Kõrveküla. ФОТО:

Продуктовый пакет школы самоуправления Саку. ФОТО:

Основная школа Кивимяэ в Нымме, Таллинн. ФОТО:

Продуктовый пакет от школы Выру Крейцвальди. Этот набор рассчитан на одного ребенка на две недели. ФОТО:

Недельный продуктовый пакет основной школы Валги (1 литр молока, сыр, котлеты, яйцо, джем и 3 банана). ФОТО:

Продуктовый набор школы Ярвекюла. ФОТО:

Набор питания Ракверской школы на десять дней. Это фото прислала заместитель мэра Раквере Лайла Талуник. ФОТО:

Продовольственный набор школы муниципалитета Саку на две недели. ФОТО:

Продовольственный набор Кадринской средней школы. Это пакет на весь март. ФОТО:

Продовольственный пакет для двоих детей основной школы Пюхаярве на две недели. ФОТО:

Продуктовый набор школы в Хаапсалу. ФОТО:

Продуктовый набор в Тарту. Читатель не уверен, но думает, что это двухнедельный набор. ФОТО:

На фото показан продуктовый набор для двоих детей, которые ходят в школу в Мустамяэ, Таллинн. ФОТО:

Пакет школьного питания Tartu Kivilinna. ФОТО:

Пакет школьного питания Rapla Vesiroosi. ФОТО:

Пакет школьного питания самоуправления Сааре. ФОТО:

Продовольственный набор для ребенка, посещающего школу в Нымме, Таллинн. ФОТО: