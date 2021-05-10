СМОТРИТЕ ⟩ Эстонец познакомился в Египте с россиянкой Наташей, а дальше всё вышло из-под контроля...

Если сравнивать Арнольда Оксмаа с кем-нибудь из российского шоу-бизнеса, можно в эстонском мужчине увидеть и Тарзана, и Шнурова, и Джигурду одновременно. Он и танцует стриптиз, и показывает публике достоинство, и устраивает скандалы.

В марте этого года Арнольд не смог сказать, почему у него в таком возрасте нет ни жены, ни девушки. «Я думаю, что появится! Я очень этого хочу. Подождем, пока корона пройдет, и тогда Арнольд найдет женщину мечты! Я к отношениям полностью готов. Женщина могла бы быть чуть старше меня, не совсем молодая девушка. Сегодня женщины очень умные», - сказал он.

«Хотелось бы рядом с собой кого-то, кто будет принимать меня таким, какой я есть. Кого-то, кто мог бы остаться в стороне от моей популярности», - признается мужчина.

Оксмаа недавно вернулся из Египта, где сейчас стоит 34-градусная жара. Горячий отпуск воспламенил горячие чувства: мужчина познакомился в Египте с россиянкой Наташей, которая, по его словам, и могла бы быть той подходящей женщиной.

Оксмаа подтверждает, что ездил в Египет в поисках любимой. «Познакомился там с россиянкой Наташей - она танцовщица. Если всё будет хороша, она приедет к нему летом в Таллинн в гости».

«У меня с ней крепкая связь. Это было так здорово, мы познакомились под пальмами египетской ночью. Она выглядит старше меня, но мне нравятся женщины постарше», - говорит Оксмаа.

«Мы очень хорошо повеселились в Египте! Это такое кино было! Не знаю, ищет ли она себе мужчину, но между нами был такой огонь! - рассказывает счастливый Оксмаа. - Она знает, что я немножечко особенный, с бисексуальными наклонностями, но ее это не смущает. У Наташи еще 22-летняя дочь».

Смотрите это яркое видео! Кажется, ситуация вышла из-под контроля. Это так горячо!



