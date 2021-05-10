Пн, 10.05.2021
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СМОТРИТЕ ⟩ Эстонец познакомился в Египте с россиянкой Наташей, а дальше всё вышло из-под контроля...

Arnold Oksmaa uus silmarõõm on tantsija. ФОТО: Kuvatõmmis videost/ TikTok

Эстонский шоумен, скандалист и звезда провокационных выступлений Арнольд Оксмаа (41) около двух месяцев назад дал интервью порталу Elu24, в котором заявил, что его главной мечтой сейчас является найти жену и создать с ней крепкую семью. Неужели желание мужчины сбылось и он нашел себе в Египте россиянку Наташу? 

Если сравнивать Арнольда Оксмаа с кем-нибудь из российского шоу-бизнеса, можно в эстонском мужчине увидеть и Тарзана, и Шнурова, и Джигурду одновременно. Он и танцует стриптиз, и показывает публике достоинство, и устраивает скандалы. 

В марте этого года Арнольд не смог сказать, почему у него в таком возрасте нет ни жены, ни девушки. «Я думаю, что появится! Я очень этого хочу. Подождем, пока корона пройдет, и тогда Арнольд найдет женщину мечты! Я к отношениям полностью готов. Женщина могла бы быть чуть старше меня, не совсем молодая девушка. Сегодня женщины очень умные», - сказал он. 

«Хотелось бы рядом с собой кого-то, кто будет принимать меня таким, какой я есть. Кого-то, кто мог бы остаться в стороне от моей популярности», - признается мужчина. 

Оксмаа недавно вернулся из Египта, где сейчас стоит 34-градусная жара. Горячий отпуск воспламенил горячие чувства: мужчина познакомился в Египте с россиянкой Наташей, которая, по его словам, и могла бы быть той подходящей женщиной. 

Оксмаа подтверждает, что ездил в Египет в поисках любимой. «Познакомился там с россиянкой Наташей - она танцовщица. Если всё будет хороша, она приедет к нему летом в Таллинн в гости». 

«У меня с ней крепкая связь. Это было так здорово, мы познакомились под пальмами египетской ночью. Она выглядит старше меня, но мне нравятся женщины постарше», - говорит Оксмаа. 

«Мы очень хорошо повеселились в Египте! Это такое кино было! Не знаю, ищет ли она себе мужчину, но между нами был такой огонь! - рассказывает счастливый Оксмаа. - Она знает, что я немножечко особенный, с бисексуальными наклонностями, но ее это не смущает. У Наташи еще 22-летняя дочь». 

Смотрите это яркое видео! Кажется, ситуация вышла из-под контроля. Это так горячо!

@arnoldoksmaa.ee

##sun ##dance ##egipt ##karavan ##pärlipüüdja

♬ original sound - arnoldoksmaa.ee


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