У вас немеют руки по ночам? Дело вовсе не в возрасте

Ощущение онемения рук (чаще всего это происходит в ночное время суток), а также сопутствующие симптомы - покалывание пальцев, ощущение ползанья мурашек, снижение силы часто бывает и в молодом возрасте.

Но отчего появляется ощущение онемения рук и как от него избавиться?

Почему немеют руки по ночам и во сне?

1. Наиболее частой причиной онемения рук после ночного сна является, как бы ни банально это звучало, неудобная поза во время сна. При этом сосудисто-нервный пучок просто передавливается тяжестью тела (или головы) и временно кровоток в руке ухудшается. обычно после нормализации кровообращения и легкой гимнастика неприятные ощущения самостоятельно проходят.

2. Другой распространенной причиной онемения в руках является шейный остеохондроз, грыжи и протрузии шейно-грудного отделов позвоночника. При этом солевые отложения зажимают нервные корешки. Это очень распространенный процесс, который встречается у 75% всех людей. С возрастом из-за снижения физической активности процесс значительно усугубляется и патологический процесс в виде онемения рук встречается чаще.

3. Онемение рук - не всегда безобидный симптом, который самостоятельно проходит спустя некоторое время. Иногда он свидетельствует о серьезных патологиях сердца (особенно если немеет левая рука и преимущественно безымянный палец и мизинец).

Например, я встречалась с такой клинической ситуацией - женщина жаловалась на онемение левого мизинца. При обследовании и проведении ЭКГ было обнаружено, то она перенесла инфаркт миокарда - но никаких симптомов других у нее не было. Поэтому если вы страдает атеросклерозом, гипертонией или сахарным диабетом, при появлении онемения левой руки в первую очередь проверьте сердце.

4. Другие причины онемения рук:

ухудшение местного кровотока из-за атеросклероза,

сахарный диабет,

артрит суставов кистей рук,

патологии плечевого или локтевого суставов,

воспалительный процесс (неврит),

гиповитаминоз (особенно при нехватке витаминов группы B),

туннельный синдром (возникающий при долгой работе за компьютером),

обменные нарушения, связанные с хроническими заболеваниями почек, печени, щитовидной железы,

хроническая интоксикация (при злоупотреблении алкоголем, курением, бесконтрольный прием лекарственных препаратов).

Так что, как видно из этого списка, причиной онемения рук по ночам может быть что угодно, но только не возраст.

Что делать, если во сне немеют руки

Во-первых, нужно проанализировать свою позу сна, поменять подушку на более удобную и исключать такие позы, при которых могут пережиматься сосуды. Конечно контролировать положение своего во время сна не представляется возможным, но нужно максимально устранить это механизм еще на стадии засыпания.

Во-вторых, не игнорировать этот симптом, сваливая его на возраст. При появлении дискомфорта в руках после сна следует пройти обследование, более детально разобраться в возможных причинах (исключить употребление алкоголя, вредных привычек, нормализовать давление и контролировать уровень сахара).