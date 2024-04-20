ГОРОСКОП НА 20 АПРЕЛЯ ⟩ Овен - сохраняете спокойствие и самообладание, а у Раков - день будет довольно беспокойным

Рак

День будет довольно беспокойным. Но это единственный его недостаток. Все складывается неплохо, удается во многих делах достичь успеха. Не всегда вы правильно расставляете приоритеты и порой тратите время на пустяки. Но появляется возможность быстро наверстать упущенное, и вы ее не упускаете. Возможны неожиданные визиты, незапланированные встречи. Вы будете им рады. Вторая половина дня – время новых идей. Вам они нравятся, а вот окружающие могут сомневаться в том, что вы в силах реализовать задуманное. Начинайте действовать самостоятельно, вскоре вы добьетесь первых успехов.

Лев

Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с окружающими, со многими находите общий язык. Легко найти поддержку, если она нужна. Вероятны знакомства, которые положат начало дружеским или романтическим отношениям. Интуиция безошибочно подсказывает вам, как лучше себя вести, что говорить и делать. Удачен день и с деловой точки зрения. Можно добиться давно поставленных целей, воплотить в жизнь планы, которые прежде казались далекими от реальности. Вторая половина дня обещает денежные поступления и хорошо подходит для покупок.

Дева