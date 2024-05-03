ФОТО Житель Таллинна, поссорившийся с возлюбленной, попросил прощения необычным образом: когда был ребенком, видел подобное в фильмах

Фирма Tõsta OÜ, предоставляющая в аренду подъемники, поделилась на своей странице в Facebook снимком того, как молодой человек с букетом цветов с помощью подъемника забрался к окну своей возлюбленной, которая живет на четвертом этаже. «Мы помогаем организовать романтические жесты», - рекламирует себя фирма в социальных сетях.

Помощница руководителя фирмы Кати Кохв рассказала редакции Elu24, что это событие произошло 22 марта. «Нашему сотруднику позвонил обеспокоенный молодой человек, который хотел, чтобы мы приехали со своей машиной и чтобы наш водитель поднял его к нужному окну. Наш сотрудник приехал по указанному адресу, поднял молодого человека к окну, подождал под ним несколько минут, а затем спустил обратно», - рассказывает она, добавляя, что, хотя фирма уже не раз давала в аренду подъемники, для них это был первый такой случай.