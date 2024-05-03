В марте этого года молодой человек решил удивить свою возлюбленную необычным жестом - подарить ей букет цветов из-за окна четвертого этажа многоквартирного дома. «Когда я был ребенком, я постоянно видел подобные жесты в фильмах или читал о них в книгах... Когда мы поссорились, эта идея пришла мне в голову», - признается Максим.
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ФОТО ⟩ Житель Таллинна, поссорившийся с возлюбленной, попросил прощения необычным образом: когда был ребенком, видел подобное в фильмах
Фирма Tõsta OÜ, предоставляющая в аренду подъемники, поделилась на своей странице в Facebook снимком того, как молодой человек с букетом цветов с помощью подъемника забрался к окну своей возлюбленной, которая живет на четвертом этаже. «Мы помогаем организовать романтические жесты», - рекламирует себя фирма в социальных сетях.