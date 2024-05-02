ВИДЕО По улицам кого водили? Прогуливающаяся в Ласнамяэ парочка привела прохожих в замешательство

Вечером 1 мая в Ласнамяэ можно было наблюдать занятную картину. Девочка выгуливала нечто фиолетовое, нежно придерживая его за хвост. Прохожие чуть не посворачивали себе шеи, а проезжающие мимо автомобилисты сбавляли скорость, чтобы приглядеться к диковинному нечто.

Оказалось, что такой образ - это косплей на популярного персонажа CatNap. Правда, двигается он настолько необычно, и при этом издает такой странный звук, что невольно останавливаешься перед демоническим фиолетовым котом как вкопанный, и начинаешь разглядывать детали плюшевого комбинезона.

«Тебе из машин машут», - рассказывает хозяйка своему фиолетовому котику-монстру. Фото: Кадр из видео

CatNap из хоррор-игры разгуливал неподалеку от Таллиннской Ляэнемере гимназии. Девочка, которая сопровождала фиолетового монстра, направляла его движения и предупреждала о возможных препятствиях на дороге. Надо сказать, что каждое движение человека в столь необычном костюме смотрелось фантастически, а потому буквально завораживало.

«Тебе из машин машут, показывают пальцем! Они еще сбавляют скорость, чтобы рассмотреть тебя получше», - рассказывает хозяйка своему фиолетовому котику.

Он отвечает, что, увы, из-за громоздкого костюма ничего не видит.

Выгул героя CatNap в Ласнамяэ. Фото: Кадр из видео Limon.ee

«Мама, смотри, это же кот из Хагги-Вагги!» - слышится на другом конце пешеходного перехода. Не только встречающая детвора не могла скрыть своего восторга и удивления, но и взрослые люди сразу же хватались за мобильные телефоны, чтобы заснять себе на память необычного прохожего.