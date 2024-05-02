Необычную фигуру заметили горожане в одном из районов Таллинна.
ВИДЕО ⟩ По улицам кого водили? Прогуливающаяся в Ласнамяэ парочка привела прохожих в замешательство
Вечером 1 мая в Ласнамяэ можно было наблюдать занятную картину. Девочка выгуливала нечто фиолетовое, нежно придерживая его за хвост. Прохожие чуть не посворачивали себе шеи, а проезжающие мимо автомобилисты сбавляли скорость, чтобы приглядеться к диковинному нечто.
Оказалось, что такой образ - это косплей на популярного персонажа CatNap. Правда, двигается он настолько необычно, и при этом издает такой странный звук, что невольно останавливаешься перед демоническим фиолетовым котом как вкопанный, и начинаешь разглядывать детали плюшевого комбинезона.
CatNap из хоррор-игры разгуливал неподалеку от Таллиннской Ляэнемере гимназии. Девочка, которая сопровождала фиолетового монстра, направляла его движения и предупреждала о возможных препятствиях на дороге. Надо сказать, что каждое движение человека в столь необычном костюме смотрелось фантастически, а потому буквально завораживало.
«Тебе из машин машут, показывают пальцем! Они еще сбавляют скорость, чтобы рассмотреть тебя получше», - рассказывает хозяйка своему фиолетовому котику.
Он отвечает, что, увы, из-за громоздкого костюма ничего не видит.
«Мама, смотри, это же кот из Хагги-Вагги!» - слышится на другом конце пешеходного перехода. Не только встречающая детвора не могла скрыть своего восторга и удивления, но и взрослые люди сразу же хватались за мобильные телефоны, чтобы заснять себе на память необычного прохожего.
Возможно, эта диковинная парочка из Ласнамяэ готовится к выступлению на каком-нибудь фестивале. Ведь научиться координировать движения в таком несуразном костюме довольно сложно. Это определенно требует сноровки. А может быть, подростки просто решили расшевелить спальный район? Стоит заметить, что им это удалось. Признавайтесь, а вы бы купили своим детям такой костюм?
CatNap - это главный антагонист видеоигры Poppy Playtime 3. CatNap в переводе на русский означает «Кот-Дремот». Он обитает во вселенной всем известного синего монстра Хагги-Вагги. У «Кота-Дремота» фиолетовое тело с длинными лапами. Глаза чёрные, зрачки осветлены белой радужкой.
По сюжету популярной видеоигры, в 1991 году Playtime Co. создала серию игрушек-распылителей «Улыбающиеся зверьки», в которой одним из участников стал CatNap. При дерганье за хвост котик распылял аромат лаванды.
Cпустя некоторое время родители по всей Америке начали жаловаться на странные и жестокие кошмары у их детей, в которых присутствовал именно CatNap. Из-за этого Playtime Co. удалила фиолетового кота из линейки «Улыбающихся зверьков», убрала его изображение со всех постеров и отменила продажу его игрушек. Позже от одиночества фиолетовый кот стал монстром с длинными ногами.