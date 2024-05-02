ФОТО Нарушение традиции и дань уважения королеве Елизавете: королевская семья опубликовала портрет принцессы Шарлотты по случаю ее девятилетия

Как и в случае с принцем Луи, королевская семья нарушила свою давнюю традицию: портреты именинников раньше всегда публиковали рано утром. Кроме того, на портрете разглядели дань уважения королеве Елизавете: Шарлотта позирует рядом с кустом роз, которые названы в честь ее бабушки.

В последнее время каждое действие членов королевской семьи вызывает множество слухов: с тех самых пор, как Кейт Миддлтон перестала выходить в свет после Рождества. В сети завирусилось множество конспирологических теорий, начиная от предположений о внебрачном ребёнке принца Уильяма и заканчивая смертью Кейт Миддлтон. Королевская семья пыталась их опровергнуть, но только провоцировала всё большие дискуссии. В конце концов Кейт объявила, что больна раком и сейчас проходит лечение, поэтому и не появляется на публике. Но даже это не всех убедило: в видеообращении Кейт нашли много несостыковок.

Опоздание с портретом принца Луи тоже вызвало сплетни: в этом увидели намёк на то, что в семье что-то не в порядке. К тому же в сети завирусилось видео, в котором Кейт Миддлтон выходит из роддома в платье героини из фильма «Ребёнок Розмари»: по сюжету картины героиня Миа Фэрроу родила Антихриста. А позже поклонников напугала и фотография со свадьбы Кейт и Уильяма по случаю их 13-й годовщины: в Instagram появился чёрно-белый кадр, которыми обычно сопровождают новости о чьей-то кончине.