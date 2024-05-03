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Трихолог назвала пять ошибок в уходе за волосами

Limon.ee
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Мытье головы. Фото иллюстративное.
Мытье головы. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Украинский врач-трихолог, проживающая в Польше, Ульяна Эрстенюк на своей странице в Instagram показала в коротком ролике, как неправильно подходить к мытью и питанию волос, а также какой расческой не стоит пользоваться, пишет Гордон.

Эрстенюк не стала объяснять причины, почему так делать неправильно, но отнесла эти ошибки к самым распростаненным.

  • Наносить шампунь только один раз.
  • Использовать маску вместо кондиционера.
  • Отказ от сульфатов.
  • Использование массажных расчесок.
  • Более редкое мытье головы.
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