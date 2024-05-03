Украинский врач-трихолог, проживающая в Польше, Ульяна Эрстенюк на своей странице в Instagram показала в коротком ролике, как неправильно подходить к мытью и питанию волос, а также какой расческой не стоит пользоваться, пишет Гордон.
Трихолог назвала пять ошибок в уходе за волосами
Эрстенюк не стала объяснять причины, почему так делать неправильно, но отнесла эти ошибки к самым распростаненным.
- Наносить шампунь только один раз.
- Использовать маску вместо кондиционера.
- Отказ от сульфатов.
- Использование массажных расчесок.
- Более редкое мытье головы.