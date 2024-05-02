ЦЕЛУЙ ПРИ ВСЕХ Жители Тарту покажут всей Эстонии, как надо целоваться: приедет даже Кончита Вурст

На бесплатный концерт приглашаются тысячи целующихся. «Мы приглашаем всех, кто хочет принять участие в мероприятии "Целующийся тарту", зарегистрироваться на сайте Piletikeskus и приобрести билет по цене 0 евро, что будет также гарантировать лучшее место для просмотра концерта», - говорит Марили Вихманн, руководитель по коммуникации и маркетингу Тарту 2024.

Фото: Pressifoto

Вихманн добавляет, что совместный поцелуй может быть романтическим поцелуем, поцелуем друга в щеку, объятием или родительским поцелуем ребенка. «Данная акция посвящена сексуальному просвещению жителей, что является одной из тем культурной столицы Европы Тарту 2024», - объясняет руководитель по коммуникации и маркетингу Тарту 2024.

На концерте выступят 20 европейских артистов, горячо любимых жителями Эстонии, в том числе Кончита Вурст, победительница песенного конкурса 2014 года. Большое событие состоится ровно через неделю после объявления победителя Евровидения в Мальмё. Организаторы ожидают тысячи целующихся во время акции совместного поцелуя.

Фото: Pressifoto

Среди прочих на концерте выступят также Виктор Кроне, Ленна Куурмаа, Лийси Койксон, Койт Тооме, Ханна-Лийна Выса, Яаника Силламаа, Иво Линна, Маарья-Лийс Илус, Отт Лепланд, Лаура Пылдвере, Элина Нечаева, Биргит Саррап, Геттер Яани, Элина Борн, Робин Юхкенталь, Алика Милова, Уку Сувисте, Юхан Уппин и Стиг Ряста.