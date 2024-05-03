ФОТО Пошел по ее стопам: Шерон Стоун показала своего старшего сына

66-летняя американская актриса и продюсер - Шерон Стоун - воспитывает троих сыновей, которых усыновила. В своем Instagram она иногда публикует с ними фото и делится их успехами.

Так, звезда показала своего старшего сына - 23-летнего Роана Джозефа. Он делает селфи в зеркале. «Первый день на съемочной площадке. Добро пожаловать в семью, парень. Развлекайся», - подписала снимок Шерон. Скорее всего, сын решил пойти по стопам матери и тоже стать актером.

На фотографии изображен молодой мужчина, сидящий на стуле в трейлере. Он без рубашки, демонстрируя татуировки на теле. Мужчина держит в руках красный телефон и делает селфи. На нем зеленые шорты и черные кроссовки. В комнате видны другие предметы, такие как рюкзак, одежда и зеркало. Обстановка кажется непринужденной.

Ранее Шерон Стоун появилась на 49-м гала-вечере Chaplin Award Gala, который проводился в честь актера Джеффа Бриджеса в честь его выдающегося вклада в кино. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке. Актриса блистала в платье с пайетками и шлейфом.