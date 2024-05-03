ВИДЕО «На часах, бл**ь, 4:22!» Стилист Алексей Солтан обвинил власти Таллинна в том, что они мешают ему спать

Ночной покой Солтана, который живет в начале улицы Гонсиори, в последнее время нарушен. Виной тому строительные работы, которые развернулись в самом центре эстонской столицы.

«Налоги поднять - всегда пожалуйста, а как ночью шуметь - так первые! Когда уже о людях начнут думать? Я сейчас звучу как старая бабка, но у нас городская управа совсем еб**ась что ли?!?» - негодует стилист-парикмахер.