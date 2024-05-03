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ВИДЕО «На часах, бл**ь, 4:22!» Стилист Алексей Солтан обвинил власти Таллинна в том, что они мешают ему спать

Светлана Карабут
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Ночной покой Алексея Солтана в последнее время нарушен.
Ночной покой Алексея Солтана в последнее время нарушен. Фото: Коллаж Rus.Postimees

«На часах, бл**ь, 4:22! Под моим окном е**шут. Им вообще п**уй, что люди спят?» - в понедельник ранним утром стилист-парикмахер Алексей Солтан прислал в редакцию видео, которое заснял из своего окна в самом центре столицы. Таллиннские чиновники не считают, что строители по ночам в городе шумят. Смотрите эмоциональные кадры, которые заснял Солтан!

Ночной покой Солтана, который живет в начале улицы Гонсиори, в последнее время нарушен. Виной тому строительные работы, которые развернулись в самом центре эстонской столицы. 

«Налоги поднять - всегда пожалуйста, а как ночью шуметь - так первые! Когда уже о людях начнут думать? Я сейчас звучу как старая бабка, но у нас городская управа совсем еб**ась что ли?!?» - негодует стилист-парикмахер.

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