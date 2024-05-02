Деми Мур заявила, что готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его деменции

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть», - отметила она.

Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке десять лет, однако после развода смогли сохранить дружеские отношения. Более того, актриса отлично ладит с его новой супругой Эммой Хеминг.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, актер завершил карьеру и практически перестал появляться на публике.

Его состояние, судя по всему, не самое лучшее: артист перестал узнавать Деми Мур, а также писать и говорить. Несмотря на постоянно прогрессирующее и неизлечимое заболевание, Уллис, по словам Эммы Хеминг, продолжает радоваться жизни. К слову, недавно актер все же появился на людях и даже показал что-то вроде улыбки.