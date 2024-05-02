Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже десять лет, но вокруг их рождения до сих пор остается много тайн. Супруги не скрывали, что близнецов им родила суррогатная мать. Ранее Примадонна утверждала, что заморозила свои яйцеклетки, когда ей было еще 50 лет. Однако многие считают, что в 1990-х в стране еще не были развиты репродуктивные технологии - в связи с этим биоматериал невозможно хранить на протяжении многих лет.
Собчак заявила, что раскрыла тайну рождения детей Пугачевой и Галкина
Накануне версию Примадонны опровергла Ксения Собчак, передают Fakty. Журналистка провела собственное расследование и опубликовала его на своем YouTube-канале «Осторожно, Собчак».
Во время съемок фильма «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что происходит в лаборатории с эмбрионами? ведущая пообщалась с интегративным репродуктологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Балахонцевой.
Несмотря на то, что имя Пугачевой в проекте не прозвучало, Собчак негативно отреагировала на высказывания женщин о том, что они якобы замораживали яйцеклетки, когда это еще не было доступно. Позже в комментариях интернет-пользователи предположили, что Ксения ушла от упоминания об Алле Борисовне, чтобы не испортить с ней отношения.
«Без имен и фамилий. Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что "не сама родила, но яйцеклетка моя". Мой гинеколог говорит, что такая яйцеклетка не может быть оплодотворена. Только в том случае, если она заморозила ее в двадцать лет. Но таких технологий в те времена не было. Поэтому в случае взрослой женщины говорится, что "наследственные черты" просто подбираются сейчас с помощью доноров - схожие черты лица и т. д. Но речь идет о чужой яйцеклетке. Никаких чудес нет», - уверяет Собчак.
Известно, что высокоэффективный метод замораживания яйцеклеток был изобретен японским врачом Куваямой Масасиге в 2005 году. При этом до 2013 года все это считалось экспериментом. Такая услуга получила свое распространение в России только в 2014-м.