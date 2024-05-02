Собчак заявила, что раскрыла тайну рождения детей Пугачевой и Галкина

Накануне версию Примадонны опровергла Ксения Собчак, передают Fakty. Журналистка провела собственное расследование и опубликовала его на своем YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Во время съемок фильма «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что происходит в лаборатории с эмбрионами? ведущая пообщалась с интегративным репродуктологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Балахонцевой.

Несмотря на то, что имя Пугачевой в проекте не прозвучало, Собчак негативно отреагировала на высказывания женщин о том, что они якобы замораживали яйцеклетки, когда это еще не было доступно. Позже в комментариях интернет-пользователи предположили, что Ксения ушла от упоминания об Алле Борисовне, чтобы не испортить с ней отношения.

«Без имен и фамилий. Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что "не сама родила, но яйцеклетка моя". Мой гинеколог говорит, что такая яйцеклетка не может быть оплодотворена. Только в том случае, если она заморозила ее в двадцать лет. Но таких технологий в те времена не было. Поэтому в случае взрослой женщины говорится, что "наследственные черты" просто подбираются сейчас с помощью доноров - схожие черты лица и т. д. Но речь идет о чужой яйцеклетке. Никаких чудес нет», - уверяет Собчак.

Известно, что высокоэффективный метод замораживания яйцеклеток был изобретен японским врачом Куваямой Масасиге в 2005 году. При этом до 2013 года все это считалось экспериментом. Такая услуга получила свое распространение в России только в 2014-м.