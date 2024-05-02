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ФОТО Кая Каллас подколола Юри Ратаса, вспомнив о его «напитках в машину»

Limon.ee
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Кая Каллас в Тюри.
Кая Каллас в Тюри. Фото: Dmitri Kotjuh

В последний день апреля премьер-министр Кая Каллас посетила Ярвамаа, чтобы встретиться с местными жителями и предпринимателями. На забавном снимке, опубликованном в социальных сетях, Каллас вспомнила скандал о «напитках в машину» Юри Ратаса.

Среди прочего, в Ярвамаа Каллас посетила производство YOOK Production AS - первого завода по производству овсяных напитков в странах Балтии. Недавно компания получила главный приз в категории «Продукты для здоровья» на международной продовольственной выставке Gulfood 2024 Innovation Awards в Дубае.

На своей странице в Instagram Каллас делилась видеозарисовками с поездки в Ярвамаа в течение всего дня. Она также разместила фотографию, на которой она навещает YOOK Production AS.

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