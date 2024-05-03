Предприниматель и бывшая жена Урмаса Сыырумаа Кятлин Маран выставила на продажу свою великолепную квартиру в центре Таллинна.
Больше полумиллиона евро: бывшая жена Урмаса Сыырумаа Кятлин Маран выставила на продажу квартиру в центре города
Перевод: Арменуи Геройская
За трехкомнатную квартиру на улице Кентманни, расположенную в центре Таллинна, Маран просит 545 000 евро.
Площадью 141,6 квадратных метра квартира находится на последнем этаже и охватывает два уровня, гласит объявление. Кроме того, отмечается, что в отделке квартиры использованы качественные материалы и нейтральные оттенки. Ностальгическую атмосферу создают высокие потолки, толстые стены и неизменные двустворчатые двери из массива дерева, характерные для квартир эпохи эстонской независимости.
Внимание также привлекает камин из белого мрамора. Помимо душа в квартире есть джакузи и сауна.
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Ранее мы писали, что Предприниматель Кятлин Маран продает огороженное парковочное место в парковочном доме центра Viru за огромную сумму.
50-летняя бизнесвумен просила 29 900 евро за парковочное место в роскошном месте. По словам Маран, место находится на четвертом этаже паркинга за воротами с дистанционным управлением и высоким металлическим забором. В здании также есть камеры видеонаблюдения.