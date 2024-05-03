Пирог с изюмом? Требования группы Scooter, выступающей на фестивале Õllesummer, снова удивляют

Помимо стандартных условий, ожидаемых от мега-звезды, таких как проживание в пятизвездочном отеле и обеспечение строгих мер безопасности, группа Scooter выразила желание иметь за кулисами сладкий пирог с изюмом и полностью оборудованный DJ-сетап. Для артиста исполнять музыку перед выходом на сцену является обычной практикой, поэтому ему необходимо лучшее оборудование.

«Сюрпризом» в этот раз стал запрос на немецкий ментоловый ликер Berliner Luft в количестве двух бутылок. В четырехстраничный список требований к питанию и напиткам включены также стандартные предметы, такие как изысканное шампанское, ром, соки, закуски и энергетические напитки.

Особое внимание уделяется также освещению и атмосфере помещений. Использование неоновых ламп и синего ковра запрещено. Предпочтительно регулируемое освещение и ароматические свечи.

Фото: Scooter

Группа Scooter высказывает также заботу об окружающей среде, отмечая, что они предпочитают использовать непластиковую посуду.

Scooter выступит в сопровождении впечатляющего пиротехнического шоу на главной сцене Õllesummer в день открытия, 3 июля. В этот же день на фестивале также выступят Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Tanel Padar, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, Maarja-Liis Ilus и другие.

Õllesummer, самый крупный в Эстонии фестиваль, отмечающий в этом году свое 30-летие, пройдет на Таллиннском певческом поле с 3 по 6 июля.