4 апреля певица Лийс Лемсалу выпустила новый сингл «Silmad lahti». В Instagram она поделилась милым клипом, как представляет свой новый музыкальный трек своему маленькому сыну, пишет Ellu24.
«Лучший слушатель и критик!» Эстонская певица исполнила новую песню своему маленькому сыну
«Какой вывод мне теперь из этого делать?» - спрашивает Лийс в подписи к видео и сообщает, что теперь с четверга все фанаты могут слушать ее песню.
Под милым видео множество комментариев. «Лучший слушатель и критик. Господи, какое классное видео. Я смотрю его уже в который раз», - пишет ведущая и музыкант Кети Уйбомяги. Также певица Ханна Мартинсон оставляет комментарий: «Какие милашки!»
«О, какой у тебя все-таки голос, вы такие милые», - хвалят многие певицу.
Смотрите видео!
Сын Лемсалу и ее спутника жизни Карла-Эрика Коду родился в ноябре.
«Самый прекрасный ноябрь в жизни», - объявила певица о рождении ребенка. Позже она добавила в истории Instagram: «У нас все прекрасно, и мы теперь медленно наслаждаемся этим комочком счастья».