«Лучший слушатель и критик!» Эстонская певица исполнила новую песню своему маленькому сыну

«Какой вывод мне теперь из этого делать?» - спрашивает Лийс в подписи к видео и сообщает, что теперь с четверга все фанаты могут слушать ее песню.

Под милым видео множество комментариев. «Лучший слушатель и критик. Господи, какое классное видео. Я смотрю его уже в который раз», - пишет ведущая и музыкант Кети Уйбомяги. Также певица Ханна Мартинсон оставляет комментарий: «Какие милашки!»

«О, какой у тебя все-таки голос, вы такие милые», - хвалят многие певицу.

Смотрите видео!

Сын Лемсалу и ее спутника жизни Карла-Эрика Коду родился в ноябре.

«Самый прекрасный ноябрь в жизни», - объявила певица о рождении ребенка. Позже она добавила в истории Instagram: «У нас все прекрасно, и мы теперь медленно наслаждаемся этим комочком счастья».