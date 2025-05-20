ВИДЕО Элина Нечаева спела песню победителя Евровидения-2025 на эстонском

«На мой взгляд, Леэло Тунгал написала гениальный текст», - сказала Элина Нечаева в эфире Ringvaade об эстонской версии песни. «Мне эта песня на эстонском понравилась гораздо больше, чем на английском», - отметила она.

Элина также входила в состав жюри Евровидения и призналась, что австрийская песня произвела на нее среднее впечатление. По словам певицы, тексту чего-то не хватало, а высокие ноты могли бы звучать точнее.

Композитор Прийт Паюсаар также высказался скептически: с музыкальной точки зрения песня ему лично не особенно понравилась. «Людей до сих пор завораживает, когда мужчина поет таким высоким голосом», - объяснил он, почему композиция все же смогла победить. «У нее очень необычное звучание, и, вероятно, она тронула слушателей», - добавил Паюсаар.