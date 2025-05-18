ФОТО ЧИТАТЕЛЯ Житель Таллинна, гулявший у Горхолла: эта машина принадлежала Олегу Сынаялгу?

Читатель, приславший фотографии, рассказывает, что в воскресенье днем возле Горхолла царила печальная пустота. «На крыше Горхолла был виден такой же вертолет, который вчера взлетел отсюда и разбился в Финляндии. Там же стоял черный Mercedes. Когда я увидел эту машину, меня охватила большая грусть», - говорит мужчина, проходивший мимо. «Могла ли эта машина принадлежать Олегу Сынаялгу?» - спрашивает он. «Еще вчера он приехал сюда на своей машине, а сегодня этого человека уже нет», - с грустью замечает он.