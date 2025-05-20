Испания обвинила Украину и Израиль в фальсификации голосов на Евровидении

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение прокомментировали подозрения испанского вещателя в нечестности относительно голосования за Украину и Израиль в 2025 году, пишет Фокус.
Накануне Испания начала требовать аудит голосов их страны у Европейского вещательного союза. Более того, вещатель страны начал протестовать против дальнейшего участия стран, в которых продолжаются вооруженные конфликты. Якобы это влияет на голоса аудитории и общий результат песенных соревнований.
В частности, директор песенного конкурса Мартин Грин опроверг подозрения со стороны Испании. Он отметил, что за подсчет зрительских голосов отвечает независимая компания.
«Мы поддерживаем постоянный контакт со всеми вещателями-участниками и серьезно относимся к их замечаниям. Подчеркиваем, что система голосования на Евровидении является самой современной в мире: результаты каждой страны тщательно проверяются большой командой специалистов, чтобы исключить любые подозрительные или нерегулярные схемы голосования.
Независимый мониторинговый орган осуществляет контроль как за данными голосования жюри, так и за голосами зрителей, чтобы гарантировать достоверность результатов. Наш партнер по голосованию Once подтвердил, что действующее голосование было зарегистрировано во всех странах-участницах нынешнего гранд-финала и в остальном мире», - отметил Грин.
Результаты Евровидения-2025
Победителем нынешнего конкурса стала Австрия. Артист JJ, который вдохновлялся российской оперной певицей Анной Нетребко, привез домой победу (436 баллов). Второе место с 357 баллами занял Израиль. А третье - досталось Эстонии (356 баллов).