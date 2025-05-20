Испания обвинила Украину и Израиль в фальсификации голосов на Евровидении

Накануне Испания начала требовать аудит голосов их страны у Европейского вещательного союза. Более того, вещатель страны начал протестовать против дальнейшего участия стран, в которых продолжаются вооруженные конфликты. Якобы это влияет на голоса аудитории и общий результат песенных соревнований.

В частности, директор песенного конкурса Мартин Грин опроверг подозрения со стороны Испании. Он отметил, что за подсчет зрительских голосов отвечает независимая компания.

«Мы поддерживаем постоянный контакт со всеми вещателями-участниками и серьезно относимся к их замечаниям. Подчеркиваем, что система голосования на Евровидении является самой современной в мире: результаты каждой страны тщательно проверяются большой командой специалистов, чтобы исключить любые подозрительные или нерегулярные схемы голосования.

Независимый мониторинговый орган осуществляет контроль как за данными голосования жюри, так и за голосами зрителей, чтобы гарантировать достоверность результатов. Наш партнер по голосованию Once подтвердил, что действующее голосование было зарегистрировано во всех странах-участницах нынешнего гранд-финала и в остальном мире», - отметил Грин.

Результаты Евровидения-2025