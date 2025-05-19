ВИДЕО Грозит ли Испании штраф за выходку на Евровидении?

Перед самым финалом Евровидения испанское телевидение показало черный экран с белым текстом на испанском и английском языках в прямом эфире.

«Когда речь идет о правах человека, молчание - не выход. Мир и справедливость для Палестины», - говорилось в заявлении, показанном на телеэкранах.

Spain's state broadcaster message ahead of Eurovision contest tonight in response to EBU’s threat to fine them after they remembered the more than 50,000 Palestinians killed in Gaza.



Bravo!

pic.twitter.com/5C7pVknZuP — Leyla Hamed (@leylahamed) May 17, 2025

Это сообщение было видно в течение 16 секунд.

Несмотря на предупреждения EBU оставаться политически нейтральными, Испания решила обозначить свою позицию, рискуя при этом серьезными последствиями - от предупреждения до огромного штрафа или даже дисквалификации.

В этом году Испанию представляла певица Melody. Ее энергичная песня завоевала признание среди поклонников Евровидения, но политический посыл испанского телевидения быстро затмил песню и стал широко обсуждаться в социальных сетях.

Также кипели страсти из-за участия Израиля. После выступления представительницы Израиля реакция зрителей была неоднозначной. Грэм Нортон, комментатор Евровидения в Великобритании, сказал: «Не знаю, что вы слышите дома, но здесь реакция очень неоднозначная».

Организаторы, возможно, пытались заглушить освистывание и недовольство зрителей, используя так называемую технологию «подслащивания звука» и «сглаживая» трансляцию, сообщает The Mirror.

Однако не все закончилось мирно - после выступления Израиля на сцену попытались пробраться двое человек. Хотя их задержала охрана, один из протестующих успел разлить краску, которая попала на члена съемочной группы. К счастью, никто не пострадал, и обоих передали полиции.