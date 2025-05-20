ГОРОСКОП НА 20 МАЯ Тельцам придется усердно работать, а Львам не стоит стесняться просить помощи

Семейные отношения будут развиваться гармонично, представители разных поколений без труда найдут общий язык, смогут разделить интересы и увлечения друг друга. Романтические знакомства принесут скорее проблемы, чем радости – способностью верно судить о людях с первого взгляда сегодня мало кто может похвастаться.

Овен

Едва ли этот день порадует Овнов – жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Избежать проблем на работе едва ли удастся, и дело не в том, что требования, которые предъявляются к вам, слишком высоки. Просто в течение долгого времени вы прощали себе мелкие оплошности, были невнимательны – сегодня за это придется расплачиваться. Однако на состоянии финансовых дел профессиональные трудности не отразятся.

Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека – сегодня все, что может быть истолковано как равнодушие с вашей стороны, может стать причиной серьезных обид.

Телец

Малоинтересный день, небогатый приятными событиями. Вам придется трудиться усердно и неутомимо, чтобы достичь весьма скромных успехов; не снижайте деловой активности, сколь бы серьезными ни были трудности, иначе недоброжелатели обязательно этим воспользуются. Этот день не подходит для переговоров с руководством и заключения сделок с новыми партнерами.