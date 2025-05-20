ГОРОСКОП НА 20 МАЯ Тельцам придется усердно работать, а Львам не стоит стесняться просить помощи

День потребует осторожности в делах от всех, кто привык рассчитывать на бескорыстную помощь сослуживцев, друзей и влиятельных людей. Сегодня для достижения успеха придется многим пожертвовать, поэтому чрезвычайно важно вовремя расставить приоритеты и не рисковать тем, что представляет для вас особую ценность. Продуктивным будет сотрудничество со старыми деловыми партнерами; предложения, исходящие от малознакомых особ, нужно спокойно обдумать, взвесить все «за» и «против».
Семейные отношения будут развиваться гармонично, представители разных поколений без труда найдут общий язык, смогут разделить интересы и увлечения друг друга. Романтические знакомства принесут скорее проблемы, чем радости – способностью верно судить о людях с первого взгляда сегодня мало кто может похвастаться.
Овен
Едва ли этот день порадует Овнов – жизненный потенциал представителей данного знака снижен, и обычный оптимизм может им изменить. Избежать проблем на работе едва ли удастся, и дело не в том, что требования, которые предъявляются к вам, слишком высоки. Просто в течение долгого времени вы прощали себе мелкие оплошности, были невнимательны – сегодня за это придется расплачиваться. Однако на состоянии финансовых дел профессиональные трудности не отразятся.
Не все просто и в личной жизни. Приходится пересмотреть свое отношение к близким людям, пойти на жертвы ради сохранения мира. Не оставляйте без внимания пожелания любимого человека – сегодня все, что может быть истолковано как равнодушие с вашей стороны, может стать причиной серьезных обид.
Телец
Малоинтересный день, небогатый приятными событиями. Вам придется трудиться усердно и неутомимо, чтобы достичь весьма скромных успехов; не снижайте деловой активности, сколь бы серьезными ни были трудности, иначе недоброжелатели обязательно этим воспользуются. Этот день не подходит для переговоров с руководством и заключения сделок с новыми партнерами.
В семье атмосфера тоже будет весьма напряженной, вам придется отстаивать свое право на самостоятельные решения. Трудно найти союзников даже среди тех, кто обычно разделял вашу точку зрения; любимый человек едва ли будет снисходителен к вашим слабостям. Помните, что проблемы сегодняшнего дня являются тем испытанием, которое вы можете достойно преодолеть – долго ждать награды не придется.
Близнецы
Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Только благодаря огромной жизненной энергии, присущей Близнецам сегодня, вы сможете с честью выйти из всех испытаний и преодолеть преграды. Складываются благоприятные условия для начала работы над новыми проектами, сотрудничества с влиятельными людьми. Помните, что торопиться нельзя, и будьте готовы довольствоваться малым – главные победы еще впереди.
Прекрасный день для общения с близкими, семейного праздника, дружеской вечеринки – вы и сами повеселитесь, и окружающим поднимете настроение, не прилагая для этого особых усилий. Не исключены романтические знакомства у тех, кто планирует посещение конференций, семинаров, презентаций.
Рак
Жизненный потенциал высок, и это очень кстати, потому что день едва ли будет простым. Будьте готовы к проблемам на работе: недоброжелатели ищут способ навредить вам и готовы предпринять решительные действия. На переговорах и важных встречах не упускайте инициативы – только таким образом вы сможете сохранить контроль над ситуацией и защитить свои интересы. Финансовая ситуация стабильна, день благоприятен для покупок.
Стоит принять активное участие в общественной жизни, посетить светские мероприятия – сегодня они наверняка доставят вам удовольствие. Возможны позитивные перемены в личной жизни, проявленное вами терпение будет щедро вознаграждено.
Лев
Непростой день с профессиональной точки зрения: обостряются давние конфликты, приходится заниматься делами, к которым вы уже утратили интерес. Однако критической ситуацию назвать нельзя, и при известной изобретательности вы сможете добиться успехов. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость, однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства едва ли будут действительно полезными.
День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми: вас понимают с полуслова, не возникает поводов для тревоги и беспокойства. Свидание с любимым человеком порадует обоих и запомнится надолго.
Дева
Профессиональные проблемы Дев столь серьезны, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Не исключено получение деловых предложений, которые вас заинтересуют и покажутся весьма перспективными. Принимая решения, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом: амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками.
Обсудите свои проблемы с друзьями: вы получите хороший совет и ощутимую помощь в их решении. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу. Романтические отношения останутся гармоничными, если вы не поддадитесь мимолетным желаниям и устоите перед многочисленными соблазнами.
Весы
День утомительный, полный мелких проблем, требующих немедленного решения, и при этом довольно скучный. И на работе, и дома окружающие ждут от вас абсолютной серьезности, расчетливости и хладнокровия – вы же предпочли бы на время забыть о делах и немного передохнуть. Увы, сегодня мечтам о свободном времени не суждено сбыться: слишком большая ответственность лежит на ваших плечах.
Разногласия с членами семьи будут весьма серьезными, неожиданная встреча с давними родственниками вас едва ли порадует. Сфера романтических отношений находится в зоне умеренного влияния позитивных тенденций, здесь возможны незначительные перемены к лучшему.
Скорпион
Шансы добиться успеха невелики: и обстоятельства складываются неблагоприятно, и окружающие, в большинстве своем, настроены против вас. Приходится проявить максимум трудолюбия и серьезности, чтобы избежать проблем, и только пристальное внимание к мелочам убережет вас от совершения ошибок. Финансовое положение стабильно, но лишние расходы сегодня крайне нежелательны.
Возможны проблемы в поездках, трудности при оформлении документов, необходимых для пересечения границ. День идеально подходит для занятий, способствующих расширению кругозора, росту творческого потенциала. В сфере личных отношений перемены маловероятны, гармония в романтических и семейных отношениях едва ли будет нарушена.
Стрелец
Очень трудным будет день для тех, чьи приоритеты лежат в сфере карьеры и профессиональных достижений. Неприятности столь многочисленны, что могут привести к временной утрате уверенности в себе. Коллеги и руководство едва ли отнесутся к вам с пониманием, велика вероятность конфликтов с деловыми партнерами. Угрозы финансовому положению нет, возможна чрезвычайно выгодная покупка.
Не стоит посвящать все свободное время поездкам или активному отдыху. Звезды советуют сосредоточиться на домашних и семейных делах, любых занятиях, которые представляют интерес для вас и ваших близких. Не забудьте предложить любимому человеку составить вам компанию, если планируете посетить светское или общественное мероприятие – не стоит создавать благотворную почву для ревности и обид.
Козерог
Велика вероятность профессиональных трудностей, однако речь идет скорее о мелких неприятностях, чем о серьезных проблемах, поэтому не стоит слишком волноваться. Способность сохранять хладнокровие в любой ситуации сделает вас оплотом спокойствия в царящей вокруг суете и поможет привлечь внимание влиятельных людей, сотрудничество с которыми будет многообещающим и плодотворным.
Звезды советуют воздержаться от поездок: вероятность неприятных происшествий в пути сегодня очень велика. Ничто не препятствует взаимопониманию с членами семьи и любимым человеком; в этот день будут забыты старые обиды, останутся в прошлом разногласия, совсем недавно казавшиеся непреодолимыми.
Водолей
Ваш интерес к профессиональным делам и проблемам весьма скромен, поэтому и успехи едва ли будут значительными. Старайтесь, по крайней мере, не пренебрегать исполнением обычных обязанностей и не вступать в конфликты с более усердными и старательными коллегами. Ошибки не исключены, но ни одна из них не приведет к серьезным неприятностям – даже в своем легкомыслии вы выходите за грани разумного.
Для членов семьи, друзей и любимого человека именно вы станете источником хорошего настроения и неиссякаемого оптимизма. Можно заниматься тем, к чему действительно лежит душа, и, если дела домашние не вызывают у вас интереса, не нужно корить себя за лень: просто интуиция подсказывает, что наилучший момент для решения проблем пока не наступил.
Рыбы
Есть шанс преуспеть в делах, требующих не только серьезности и старательности, но и находчивости, изворотливости и хитрости. Недоброжелатели едва ли смогут навредить вам: сегодня на вашей стороне не только звезды, но и очень влиятельные люди. Можно рассчитывать на повышение по службе, вероятно и улучшение финансового положения. В деловых поездках и на переговорах с иностранцами будьте предельно осторожны: некстати сказанное слово может разрушить даже самую блестящую конструкцию.
День хорош для романтических свиданий, признаний, общения с любимым человеком. Одиноких представителей знака могут ожидать интересные встречи; при знакомствах не бойтесь проявить инициативу. Гармонии в отношениях с родственниками мешают недомолвки, нежелание говорить открыто о существующих проблемах.