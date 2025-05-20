Андрей Данилко впервые признался, почему не хочет жениться и становиться отцом

«Я будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Я абсолютно по натуре непубличный человек, а мне приходится быть публичным. И постоянно какая-то борьба. Вот я, смотря в детстве свадьбу... Я никогда не мог себя представить на месте жениха. Казалось, что так стыдно. Быть женихом, да. И эта невеста сидит, и они как будто страдают. Этот ансамбль играет. Я последний раз был у Инны моей (сценическая мама Андрея Данилко) на свадьбе, еще был шалаш, в 90-е... Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет», - рассказал Андрей в интервью проекту «BBC - Русская служба».