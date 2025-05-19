Стало известно, какие страны поставили Эстонии высший балл в финале Евровидения-2025

В ночь с субботы, 17 мая, на воскресенье прогремел 69-й конкурс Евровидение. Масштабное представление прошло в швейцарском Базеле. Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место. Теперь стало известно, какие баллы отдали Эстонии зрители из разных стран.
Несмотря на то, что по итогам конкурса Томми Кэш занял третье место, в зрительском голосование представитель Эстонии стал вторым, уступив лишь Израилю. Всего Эстония получила 356 баллов - 98 от профессионального жюри и 258 от зрителей.
Стало известно, зрители каких стран отдали Томми 12 баллов: Хорватии, Сербии, Мальты, Армении и Латвии. По 10 баллов отдали зрители из Литвы, Польши, Черногории и Израиля. По 8 баллов Эстония получила от Азербайджана, Финляндии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Греции и Грузии.
Также стало известно, что в полуфинале Томми Кэш занял пятое место, получив от зрителей 113 баллов. На первом месте с 137 баллами в первом полуфинале оказалась Украина, на втором - Албания с 122 баллами, на третьем - Нидерланды, получив 121 балл, и на четвертом - Швеция с 118 баллами.