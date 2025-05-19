Стало известно, какие страны поставили Эстонии высший балл в финале Евровидения-2025

Несмотря на то, что по итогам конкурса Томми Кэш занял третье место, в зрительском голосование представитель Эстонии стал вторым, уступив лишь Израилю. Всего Эстония получила 356 баллов - 98 от профессионального жюри и 258 от зрителей.

Стало известно, зрители каких стран отдали Томми 12 баллов: Хорватии, Сербии, Мальты, Армении и Латвии. По 10 баллов отдали зрители из Литвы, Польши, Черногории и Израиля. По 8 баллов Эстония получила от Азербайджана, Финляндии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Греции и Грузии.

Так распределились голоса за Эстонию от профессионального жюри Евровидения и зрителей со всего мира. Фото: скриншот