ЗА МИНУТУ ДО КАТАСТРОФЫ Очевидец запечатлел вертолеты эстонских предпринимателей непосредственно перед столкновением

В 12.33 житель Сякюля запечатлел на камеру момент, когда два вертолета летели очень близко друг к другу над аэродромом Эура. По данным Flightradar24, полет одного из вертолетов внезапно прервался в 12.34 - всего через минуту после того, как были сделаны фотографии. Уже в следующую минуту, в 12.35, в Центр тревоги поступило первое сообщение о серьезной авиакатастрофе.