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ЗА МИНУТУ ДО КАТАСТРОФЫ Очевидец запечатлел вертолеты эстонских предпринимателей непосредственно перед столкновением

Перевод: Влада Лаевалинд
В субботу в 11.16 от Горхолла взлетели вертолеты. Спустя сорок пять минут эти же вертолеты столкнулись в воздухе у аэродрома Эура в Финляндии.
В субботу в 11.16 от Горхолла взлетели вертолеты. Спустя сорок пять минут эти же вертолеты столкнулись в воздухе у аэродрома Эура в Финляндии. Фото: Priit Schults

В субботу над аэродромом Эура произошла трагедия: два вертолета столкнулись в воздухе, унеся жизни пяти человек. Авария произошла в полдень, и первые свидетельства случившегося заснял случайный очевидец всего за минуту до катастрофы, сообщает Iltalehti.

В 12.33 житель Сякюля запечатлел на камеру момент, когда два вертолета летели очень близко друг к другу над аэродромом Эура. По данным Flightradar24, полет одного из вертолетов внезапно прервался в 12.34 - всего через минуту после того, как были сделаны фотографии. Уже в следующую минуту, в 12.35, в Центр тревоги поступило первое сообщение о серьезной авиакатастрофе.

По словам очевидца, увидеть сам момент столкновения было невозможно, так как обзор закрывала лесополоса. Однако вскоре стало ясно, что произошло нечто страшное.

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