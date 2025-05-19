Королева Елизавета II отчитала Меган Маркл перед свадьбой

Во время подготовки к свадьбе Меган Маркл оказалась в ситуации, когда ей лично сделала замечание королева Елизавета II. Это произошло во время дегустации свадебного меню в Виндзорском замке, где между Меган и одним из сотрудников возникла перепалка.

«Меган прибыла в замок, чтобы попробовать некоторые блюда, и сказала одному из организаторов, что может почувствовать вкус яйца. Она сильно расстроилась и заявила, что блюдо должно быть веганским и макробиотическим», - пишет журналист Кэти Николл.

Об инциденте стало известно королеве, которая немедленно вмешалась, чтобы уладить ситуацию.

«Неожиданно вошла королева и сказала: "Меган, в этой семье мы не разговариваем с людьми таким образом"», - говорится в книге.

Это далеко не первый случай, когда 43-летнюю Маркл обвиняли в сложных отношениях с персоналом дворца. В феврале британский журналист Том Куинн утверждал, что ещё до того, как она с принцем Гарри сложили с себя королевские обязанности и переехали в США в 2020 году, Меган получила прозвище «Герцогиня Трудностей».

«Она могла казаться трудной, потому что ей действительно было трудно - она пыталась найти своё место и разобраться в тонкостях этой средневековой, лабиринтной системы», - рассказал Куинну сотрудник дворца на условиях анонимности.

Маркл также называли «мистической Мэг» из-за ее интереса к эзотерическим взглядам, которые многие считали чересчур прогрессивными для королевской среды.

«Не по своей вине Меган не всегда умела выстраивать отношения с персоналом - она просто не была к этому приучена, как Гарри. Иногда она была очень дружелюбной, даже чрезмерно - обнимала сотрудников, старалась подружиться с ними. Но уже в следующий момент ее раздражало, если кто-то не реагировал мгновенно, в любое время дня и ночи», - добавил источник.

В 2018 году Маркл также обвиняли в грубом обращении с молодым сотрудником дворца. По этому поводу даже проводилось внутреннее расследование.