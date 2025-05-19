Умерла продюсер популярного эстонского телешоу Кристи Лойго

В воскресенье в полдень ушла из жизни продюсер благотворительной передачи Kodutunne Кристи Лойго. Информацию о смерти подтвердил редакции Elu24 ее брат.
По данным источника, известного редакции, Кристи скончалась у себя дома в воскресенье днем.
47-летняя Кристи Лойго была хорошо известна эстонской публике как продюсер популярной телешоу Kodutunne, помогавшей нуждающимся семьям.
В 2023 году, после смерти мужа Яна Лойго, Кристи откровенно делилась, как это трагическое событие отразилось на ее здоровье и душевном состоянии.
«Мое сердце и душа до сих пор не могут это принять. Я буду скучать по тебе, - писала она тогда в проникновенном посте в соцсетях. - Я не знаю, что делать, как быть и куда деть эту боль. Просто не знаю, как пережить это. Душно от боли, слезы не останавливаются...»
У Кристи Лойго остались четверо детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.