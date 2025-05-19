Умерла продюсер популярного эстонского телешоу Кристи Лойго

«Мое сердце и душа до сих пор не могут это принять. Я буду скучать по тебе, - писала она тогда в проникновенном посте в соцсетях. - Я не знаю, что делать, как быть и куда деть эту боль. Просто не знаю, как пережить это. Душно от боли, слезы не останавливаются...»