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Умерла продюсер популярного эстонского телешоу Кристи Лойго

Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

В воскресенье в полдень ушла из жизни продюсер благотворительной передачи Kodutunne Кристи Лойго. Информацию о смерти подтвердил редакции Elu24 ее брат.

По данным источника, известного редакции, Кристи скончалась у себя дома в воскресенье днем.

47-летняя Кристи Лойго была хорошо известна эстонской публике как продюсер популярной телешоу Kodutunne, помогавшей нуждающимся семьям.

В 2023 году, после смерти мужа Яна Лойго, Кристи откровенно делилась, как это трагическое событие отразилось на ее здоровье и душевном состоянии.

«Мое сердце и душа до сих пор не могут это принять. Я буду скучать по тебе, - писала она тогда в проникновенном посте в соцсетях. - Я не знаю, что делать, как быть и куда деть эту боль. Просто не знаю, как пережить это. Душно от боли, слезы не останавливаются...»

У Кристи Лойго остались четверо детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

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