Глоба рассказала, на кого в феврале обрушится предательское невезение

По словам известного астролога, они могут столкнуться с трудностями в осуществлении своих планов. Вероятность разочарований высока, поскольку даже близкие и коллеги могут оказаться не такими надежными.

Водолеям рекомендуется быть осторожными и отложить важные дела на более благоприятное время. Не стоит перегружать себя сложными задачами на работе – тогда не придется дорабатывать их в будущем.