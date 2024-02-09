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Глоба рассказала, на кого в феврале обрушится предательское невезение

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

В феврале, на людей, которые родились под знаком зодиака Водолея, обрушится предательское невезение, рассказала Тамара Глоба на своем Telegram-канале.

По словам известного астролога, они могут столкнуться с трудностями в осуществлении своих планов. Вероятность разочарований высока, поскольку даже близкие и коллеги могут оказаться не такими надежными.

Водолеям рекомендуется быть осторожными и отложить важные дела на более благоприятное время. Не стоит перегружать себя сложными задачами на работе – тогда не придется дорабатывать их в будущем.

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