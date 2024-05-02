ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты мая

После тяжеловатого на подъем месяца Земляного Дракона и периода Ретроградного Меркурия, наступающий месяц закрутит в круговорот событий и мы будем проживать на более высоких скоростях. Огонь, который живет в Змеи принесет больше оптимизма, радости и хорошего настроения.