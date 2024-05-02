«Вот и лето пришло!» - радостно объявляет специалист по китайской астрологии. 5 мая наступает первый летний месяц по китайскому календарю - месяц. Земляной Змеи или Желтой Змеи. К чему же нам готовиться в этом месяце? Астролог, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз на май для читателей портала Limon.ee.
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! ⟩ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты мая
После тяжеловатого на подъем месяца Земляного Дракона и периода Ретроградного Меркурия, наступающий месяц закрутит в круговорот событий и мы будем проживать на более высоких скоростях. Огонь, который живет в Змеи принесет больше оптимизма, радости и хорошего настроения.