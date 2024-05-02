ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ Почему Меган Маркл не присоединится к принцу Гарри в его путешествии в Великобританию

Последний раз герцогиня Сассекская посещала родину своего мужа в сентябре 2022 года. Тогда супруги Сассекские планировали появиться на церемонии награждения WellChild Awards, но Меган Маркл пропустила событие из-за смерти королевы Елизаветы II.

Королевский редактор The Telegraph Ханна Фернесс считает, что Меган Маркл вряд ли в ближайшее время вернется в Великобританию.

«Существует довольно тяжелая история о том, что Меган и дети не вернутся, пока не смогут решить проблему их безопасности по своему усмотрению», - назвала причину отсутствия Меган Маркл в Великобритании Ханна Фернесс.

Принц Гарри подал в суд на МВД Великобритании после того, как в феврале 2020 года было принято решение не предоставлять ему охрану во время пребывания в этой стране. В этом году в декабре адвокаты герцога Сассекского подали его эмоциональное заявление в Высокий суд, в котором герцог объяснил, почему они с Меган Маркл переехали в США после того, как в 2020 году покинули пост членов королевской семьи.

«Большой печалью для нас обоих было то, что мы с женой почувствовали, что вынуждены оставить роль членов королевской семьи и покинуть страну в 2020 году. Великобритания - мой дом. Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей и является местом, где я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома так же, как и там, где они сейчас живут в США. Этого не может произойти, если им невозможно обеспечить безопасность, когда они находятся на территории Великобритании. Я не могу таким образом подвергать свою жену опасности, и, учитывая мой жизненный опыт, я не хочу без надобности подвергать себя опасности», - пояснил принц Гарри.

Известно, что Меган Маркл присоединится к герцогу Сассекскому во время поездки в Нигерию в мае.

Принц Гарри посетил Великобританию в феврале этого года после новостей о диагностированном раке у короля Чарльза III. Отец и сын имели 45-минутную встречу в Кларенс-хаусе, прежде чем монарх отправился в Сандрингем.