Кая Каллас не пропустила сообщение в X (бывший Twitter), в котором один пользователь заявил, что не осмелился попросить премьер-министра о совместной фотографии. Однако Каллас дала шутливый ответ.
Для подписчиков
Кая Каллас хлестко ответила на публикацию в соцсети: «Вопреки утверждениям прессы, я на самом деле не кусаюсь» (1)
«Я случайно увидел Каю Каллас во второй раз меньше чем за неделю, и как вы думаете, осмелился ли подойти, поздороваться и попросить сфотографироваться», - пишет пользователь на платформе X (бывший Twitter).