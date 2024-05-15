«Я случайно увидел Каю Каллас во второй раз меньше чем за неделю, и как вы думаете, осмелился ли подойти, поздороваться и попросить сфотографироваться», - пишет пользователь на платформе X (бывший Twitter).

Однако премьер-министр Кая Каллас не пропустила этот пост и ответила. «Вопреки утверждениям прессы, я на самом деле не кусаюсь, так что в следующий раз не стесняйтесь подойти», - написала она на платформе X.