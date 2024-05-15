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Кая Каллас хлестко ответила на публикацию в соцсети: «Вопреки утверждениям прессы, я на самом деле не кусаюсь» (1)

Limon.ee
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Премьер-миниср Кая Каллас.
Премьер-миниср Кая Каллас. Фото: Marko Saarm

Кая Каллас не пропустила сообщение в X (бывший Twitter), в котором один пользователь заявил, что не осмелился попросить премьер-министра о совместной фотографии. Однако Каллас дала шутливый ответ.

«Я случайно увидел Каю Каллас во второй раз меньше чем за неделю, и как вы думаете, осмелился ли подойти, поздороваться и попросить сфотографироваться», - пишет пользователь на платформе X (бывший Twitter).

Однако премьер-министр Кая Каллас не пропустила этот пост и ответила. «Вопреки утверждениям прессы, я на самом деле не кусаюсь, так что в следующий раз не стесняйтесь подойти», - написала она на платформе X.

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