ФОТО «Их огромное количество!» На учебной тропе в Таллинне поселились «анаконды»

«Их очень много! Однажды я ехал на велосипеде и увидел, как большой самец гадюки переползал дорогу. Я остановился, и он ждал, в конце концов уполз в воду. Он был не меньше метра в длину и очень крупный», - добавляет кто-то в комментариях к посту.