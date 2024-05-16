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ФОТО «Их огромное количество!» На учебной тропе в Таллинне поселились «анаконды»

Анналийза Кёсс
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Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла
Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла Фото: Tairo Lutter

«Теперь, когда болото Пяэскюла превратилось в Амазонку, туда пришли "анаконды"», - предупреждают в группе жителей Нымме в Facebook, сообщая, что на тропе видели множество гадюк.

«Их очень много! Однажды я ехал на велосипеде и увидел, как большой самец гадюки переползал дорогу. Я остановился, и он ждал, в конце концов уполз в воду. Он был не меньше метра в длину и очень крупный», - добавляет кто-то в комментариях к посту.

Гадюка на тропе Пяэскюла.
Гадюка на тропе Пяэскюла. Фото: Marika Lillepuu
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