«Теперь, когда болото Пяэскюла превратилось в Амазонку, туда пришли "анаконды"», - предупреждают в группе жителей Нымме в Facebook, сообщая, что на тропе видели множество гадюк.
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ФОТО ⟩ «Их огромное количество!» На учебной тропе в Таллинне поселились «анаконды»
«Их очень много! Однажды я ехал на велосипеде и увидел, как большой самец гадюки переползал дорогу. Я остановился, и он ждал, в конце концов уполз в воду. Он был не меньше метра в длину и очень крупный», - добавляет кто-то в комментариях к посту.