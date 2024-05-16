ФОТО Жена Джастина Бибера показала, как протекает её беременность

Хейли Бибер, 27-летняя модель, только недавно сообщила о своей беременности. Вместе с её супругом, 30-летним Джастином Бибером, они опубликовали фотосессию, где Хейли была в облегающем платье, а Джастин обнимал её за живот. Ранее появлялись слухи о беременности Хейли, особенно после того, как она пропустила Met Gala. Некоторые источники также утверждали, что у пары возникали проблемы в браке, но сами Хейли и Джастин неоднократно опровергали эти слухи.