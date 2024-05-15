Представитель Швейцарии Nemo с песней The Code занял первое место на «Евровидении-2024». Это первая победа Швейцарии на конкурсе после первого места канадской певицы Селин Дион в 1988 году.
Тайные отношения с женщиной и поддержка родителей: интересные факты о небинарном победителе Евровидения-2024
Полное имя артиста - Немо Меттлер. Он родился в городе Биль в 1999 году, будучи от рождения мужского биологического пола. В ноябре 2023 года Nemo объявил себя небинарным человеком и попросил использовать в его отношении местоимения «они» \ «их». Эта информация опубликована на странице исполнителя в Instagram.
Nemo - первый открытый небинарный победитель «Евровидения» и первый победитель «Евровидения» от Швейцарии после победы канадской певицы Селин Дион, которая представляла страну еще в 1988 году.
Nemo с детства играют на барабанах, пианино и скрипке, с 2020 года пишут песни для себя и своих коллег, а также занимаются продюсированием. У исполнителя есть сестра, которая присутствовала на «Евровидении 2024». Артиста в Мальмё также поддерживала мать, пишет Gordonua.
Nemo стали известными в 2016 году после участия в конкурсе SRF Virus (#Cypher). В своих песнях Nemo пишут о гендерной идентичности, психическом здоровье и поиске своего места в мире, сообщается на сайте организаторов «Евровидения». Nemo – пятикратный обладатель швейцарской музыкальной премии Swiss Music Awards.
Как отмечается на сайте Wiwibloggs, представляя свою песню накануне участия в национальном отборе Швейцарии, артист объяснили, что в ней рассказывается о путешествии, которое они начали с осознания того, что «они – не мужчина и не женщина».
По словам Nemo, поиск себя был для них «долгим и зачастую трудным процессом», но «нет ничего лучше, чем свобода, которую они обрели, осознав, что небинарны». Композиция Nemo была выбрана в качестве конкурсной песни для «Евровидения 2024» среди 400 других песен.
С 2021 года Nemo живут в Берлине (Германия). Как пишет Vertigomag, Nemo состоят в отношениях с женщиной, но не афишируют свою личную жизнь.
BBC отмечает, что победа Nemo «представляет собой важный момент для ЛГБТ-сообщества, которое долгое время считало »Евровидение« убежищем». В комментарии фан-сайту «Евровидения» артист подчеркнули, что «быть небинарным – это большая часть их правды».
«Именно это чувство способности постоять за себя и быть собой, куда бы я ни пошел, является самой большой частью моей правды», – заявили они.
По словам Nemo, для них важна была не столько победа, сколько возможность заявить на мировой арене о своей гендерной идентичности. Получив хрустальный микрофон как символ победы на «Евровидении», Nemo случайно разбили его во время триумфального выступления уже в качестве победителя, а также сломали палец.
На видео, которое они разместили в Instagram, Nemo позируют с двумя хрустальными микрофонами – разбитым и целым, который ему вручили взамен. Микрофоны немного отличаются надписями.
Во время пресс-конференции после завершения гранд-финала «Евровидения 2024» артист признались, что хотели бы записать совместную песню с представительницами Украины на «Евровидении 2024» - певицами Jerry Heil и alyona alyona. На вопрос о секрете, как написать песню, которая принесет победу, Nemo посоветовали создать песню, «которая исходит изнутри».
«Расскажи свою историю. Это рецепт», - добавили они.
Комментируя свои отношения с родителями, Nemo отметили, что всегда получали поддержку от своей матери.
«Я начал учиться на шеф-повара. Я делал это в течение двух недель и знал, что не буду этим заниматься. Мне пришлось убедить родителей, что я хочу заниматься музыкой. Сначала они разозлились, но моя мать всегда меня поддерживала и тоже поехала со мной в Мальмё. Она всегда знала, что я продуктивный человек и что я добьюсь успеха», - сказали Nemo.