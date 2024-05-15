Тайные отношения с женщиной и поддержка родителей: интересные факты о небинарном победителе Евровидения-2024

С 2021 года Nemo живут в Берлине (Германия). Как пишет Vertigomag, Nemo состоят в отношениях с женщиной, но не афишируют свою личную жизнь.

BBC отмечает, что победа Nemo «представляет собой важный момент для ЛГБТ-сообщества, которое долгое время считало »Евровидение« убежищем». В комментарии фан-сайту «Евровидения» артист подчеркнули, что «быть небинарным – это большая часть их правды».

«Именно это чувство способности постоять за себя и быть собой, куда бы я ни пошел, является самой большой частью моей правды», – заявили они.

По словам Nemo, для них важна была не столько победа, сколько возможность заявить на мировой арене о своей гендерной идентичности. Получив хрустальный микрофон как символ победы на «Евровидении», Nemo случайно разбили его во время триумфального выступления уже в качестве победителя, а также сломали палец.

На видео, которое они разместили в Instagram, Nemo позируют с двумя хрустальными микрофонами – разбитым и целым, который ему вручили взамен. Микрофоны немного отличаются надписями.

Во время пресс-конференции после завершения гранд-финала «Евровидения 2024» артист признались, что хотели бы записать совместную песню с представительницами Украины на «Евровидении 2024» - певицами Jerry Heil и alyona alyona. На вопрос о секрете, как написать песню, которая принесет победу, Nemo посоветовали создать песню, «которая исходит изнутри».

«Расскажи свою историю. Это рецепт», - добавили они.

Комментируя свои отношения с родителями, Nemo отметили, что всегда получали поддержку от своей матери.

«Я начал учиться на шеф-повара. Я делал это в течение двух недель и знал, что не буду этим заниматься. Мне пришлось убедить родителей, что я хочу заниматься музыкой. Сначала они разозлились, но моя мать всегда меня поддерживала и тоже поехала со мной в Мальмё. Она всегда знала, что я продуктивный человек и что я добьюсь успеха», - сказали Nemo.