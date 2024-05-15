Организаторы Евровидения впервые объяснили, почему на самом деле дисквалифицировали представителя Нидерландов

Организаторы Евровидения-2024 назвали причину, из-за которой на самом деле дисквалифицировали представителя Нидерландов, певца Йоста Кляйна.

В EBU заявили, что версия нидерландского вещателя якобы не совсем соответствует действительности. В частности, они ранее заявляли, что Йост сделал «угрожающий жест» в сторону камеры, когда оператор снимала его без согласия.

Однако организаторы конкурса отмечают, о чем пишет The Guardian, представитель Нидерландов якобы нарушил правила Евровидения, что могут подтвердить свидетели. Как заявляют в EBU, действия артиста угрожали безопасности персонала и съемочной группы.

«Поведение Йоста было явным нарушением правил конкурса, направленных на обеспечение безопасной рабочей среды для всего персонала и защиты съемочной команды», - говорится в заявлении EBU.

Организаторы Евровидения добавили, что не имеют доступа к судебному процессу. Тем не менее, учитывая инцидент и то, что вскоре дело передадут на рассмотрение прокурору, было решено, что Кляйн не должен участвовать в грандфинале.

«У нас нет доступа к судебному процессу, но, учитывая обстоятельства произошедшего, и тот факт, что вскоре полицейское дело будет передано прокурору, было бы неуместно, чтобы Йост принимал участие в финале», — отметили в EBU.

Напомним, представитель Нидерландов прошел в финал «Евровидения». Однако в день проведения конкурса его неожиданно дисквалифицировали. Известно, что произошел неприятный инцидент с его участием и одной из операторов съемочной команды.