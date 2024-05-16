ВИДЕО В сети завирусилось видео с танцами дочки Анджелины Джоли и Брэда Питта

Шайло Джоли-Питт, которая в конце мая отметит 18-летие, исполнила танец под трек Tanzania группы Uncle Waffles и Tony Duardo. «Ее движения просто сумасшедшие. Спасибо тебе за твою энергию», - похвалил тренер дочь знаменитостей.

В комментариях под видео в Instagram пользователи тоже оценили умения Шайло. «Я могу просто сказать «Вау! Потрясающе!», «Она очень талантлива», «Ух ты, ее уверенность как танцора сильно выросла». Были и те, кому танец девушки не показался таким уж талантливым. На комментарий «Она лучший танцор из всех, кого я знаю» один из пользователей ответил: «Значит, ты знаешь немногих танцоров».

В 2022 году Брэд Питт восхищался танцевальным талантом дочери, отмечая, что ее преданность увлечению вызывает у него слезы на глазах. «Я не знаю, откуда у нее такой талант. Я в этом деле левша на обе ноги».

Недавно инсайдер издания Life&Style сообщил, что старшая дочь Джоли и Питта призвала родителей к примирению в честь ее 18-летия. Якобы Шайло устала от постоянных разборок и судов звёзд, которые ей приходится наблюдать. Ранее также стало известно, что после совершеннолетия девушка решила переехать жить к отцу.