Стало известно, в каких городах может состояться Евровидение-2025

Интересно, что эта страна уже дважды принимала у себя Евровидение. Первый раз в 1956 году в городе Лугано, а второй - в 1989 году в Лозанне.

Поэтому Национальный вещатель Швейцарии (SSR SRG) и Европейский вещательный союз (EBU) сейчас составляют короткий перечень швейцарских городов для создания сцены для 69-го песенного конкурса. Среди лидеров они выбрали пока три города.

Какие города могут принимать у себя Евровидение-2025

Женева, Базель и Санкт-Галлен - это города, в которых вероятно может состояться Евровидение в следующем году.

По данным местных СМИ, Женева уже подала свое предложение в Швейцарскую телерадиовещательную корпорацию с предварительными планами по проведению шоу. Если им удастся убедить организаторов и получить статус «города-хозяина», то конкурс состоится в конгресс-центре Palexpo, который вмещает почти 15 000 зрителей.

Женева. Фото: Shutterstock

К слову, этот город является любимым среди лыжников, а также тех, кто ищет хорошие часовые мастерские, шоколад и виноградники.

Следующий город Базель предложил официальный представитель этой местности. Он даже написал об этом в Twitter так:

«Поздравляю Nemo с его большой победой в Мальме! Теперь Швейцария будет принимать Евровидение. Базель - замечательный город. И мы готовы: с нашей инфраструктурой, доступностью и гостеприимством».

Базель. Фото: Shutterstock

К слову, этот город известен своими пастельными таунхаусами на Рейне, большими ярмарками и фонтанами.

Если Базель станет лидером среди других вариантов, то Евровидение состоится в концертном зале St Jakobshalle или на стадионе St Jakob-Park FC Basel.

И последний вероятный город-хозяин песенного конкурса является Санкт-Галлен. Он расположен между Боденским озером и Швейцарскими Альпами. Активисты предлагают провести Евровидение в новом зале St Galler Kantonalbank Hall, который может принять 12 000 еврофанов.

Санкт-Галлен. Фото: Shutterstock

Город известен своими барочными фасадами и библиотекой аббатства Святого Галла, которое внесено в список ЮНЕСКО.

К слову, Швейцария считается одной из самых дорогих стран в Европе, поэтому поклонникам конкурса придется потратить немалое количество денег на поездку.