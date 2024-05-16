Эстонский певец о годовалом сыне: Иногда мы с Керли смотрим друг на друга и удивляемся, откуда взялся этот характер

В апреле прошлого года Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан впервые стали родителями. «Привет, сынок!» - написала Керли в Instagram. «Спасибо роддому Pelgulinna за то, что так хорошо о нас заботились, мы навсегда останемся вам благодарны», - добавила она.

Теперь Карл-Эрик Таукар побывал в гостях утренней программы радио Star FM, где рассказал о том, каково это - быть отцом и воспитывать ребенка. «Он уже привык к тому, что когда барабан начинает стучать, он надевает свои огромные наушники», - говорит Таукар.

Музыкант признается, что его сын уже делает первые шаги. «Вдоль стены, держась за руку, ковыляет», - говорит он. «За это время мы добились больших успехов - теперь его не нужно держать за две руки, он может держаться одной. Но я не жду того момента, когда он начнет уверенно ходить. Есть ноги, но ума пока нет. Эта фаза вот-вот начнется, я уже чувствую это», - говорит Таукар, признавая, что время держать ящики закрытыми и ставить защитные уголки на мебель фактически уже пришло.

В семье Таукаров также есть собака по кличке Берт.

«Наша собака тоже с темпераментом, и мы поняли, что это конец - с ним сложнее, чем с собакой... Когда родился ребенок, я понял, что собака - довольно простое существо. Если вы четко объясняете ей, что нужно сделать, она это делает. С ребенком все не так просто. Необходимо освоить все техники манипулирования в мире. Иногда мы с Керли смотрим друг на друга и удивляемся, откуда взялся этот характер. Мы были послушными детьми», - шутит Таукар и говорит, что гены третьего поколения, вероятно, дают о себе знать.